Meta omhoog op Wall Street na aankondiging advertenties WhatsApp

NEW YORK (ANP) - Meta hoorde maandag bij de winnaars op Wall Street. Het techbedrijf heeft aangekondigd dat er advertenties getoond gaan worden in WhatsApp. Daarmee kan het bedrijf op een nieuwe manier inkomsten genereren via zijn berichtendienst. Het aandeel noteerde na het slot van de handelsdag 2,8 procent hoger.

De advertenties zullen te zien zijn in het tabblad Updates, een apart gedeelte dat losstaat van de inbox en privégesprekken van gebruikers. Updates wordt volgens Meta dagelijks door anderhalf miljard mensen wereldwijd gebruikt. De advertenties komen binnen Updates in Status, de Instagram Stories-functie van WhatsApp. Adverteerders kunnen bovendien ook gaan betalen om hun WhatsApp-kanalen te promoten.

Verder veerden de aandelenbeurzen in New York weer wat op, na de zware koersverliezen op vrijdag. De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent hoger op 42.515,09 punten. De brede S&P 500-index klom 0,9 procent tot 6033,11 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 19.701,21 punten.