Noord-Holland akkoord met azc in beschermd landschap Uitgeest

HAARLEM (ANP) - De gemeente Uitgeest kan verder met het plan voor 312 opvangplekken voor asielzoekers op een stukje land dat onder beschermd landschap valt. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland stemde maandag in met het ontwerpbesluit van het college van Gedeputeerde Staten daar maximaal tien jaar wooneenheden te mogen plaatsen.

Uitgeest en buurgemeente Heemskerk hebben de locatie al langer op het oog en vroegen vorige maand een ontheffing op de ruimtelijke regels aan bij de provincie. De beoogde plek voor het azc aan de Tolweg in Uitgeest is eigendom van Heemskerk. De provincie kan zich vinden in de onderbouwing van Uitgeest dat er geen geschikte andere plek is.

Meerdere insprekers betoogden tijdens een commissievergadering in Haarlem dat een azc op die plek onverstandig is, wijzend op mogelijke criminaliteit, verdwijnend uitzicht, dreigende verkeersproblemen en gebrekkige inspraak. Zij presenteerden een petitie met 2600 handtekeningen tegen de plannen.