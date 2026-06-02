ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Metrostaking in Londen om conflict over werktijden

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 9:37
anp020626055 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - In Londen heeft dinsdag een deel van de metrobestuurders het werk neergelegd vanwege een conflict over werktijden. Er rijden geen metro's op de Circle line, de Piccadilly line en delen van de Metropolitan en Central lines. Andere metrolijnen rijden wel, maar kampen met ernstige vertragingen. De Elizabeth line, Docklands Light Railway, London Overground en bussen rijden gewoon, maar zijn naar verwachting veel voller dan normaal.
De stakingen zijn een reactie op het plan van Transport for London om medewerkers in het openbaar vervoer hun vijfdaagse werkweek in vier dagen te laten afwerken door langere diensten te draaien. TfL stelt dat de veranderingen de betrouwbaarheid verbeteren en dat deelname vrijwillig is. Volgens een vakbond maakt personeel zich evenwel zorgen. Ook op donderdag gaat er daarom gestaakt worden, is al aangekondigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

181351906_m

Enorme studie onthult het geheim voor een gezond hart. En het is niet minder koolhydraten of vetten eten

76697655_m

De generatie die spijt krijgt: jongeren keren zich tegen social media en AI‐filters

GettyImages-142051018

"Navo-baas Rutte is het spoor helemaal bijster"

259154208_m

Steeds meer Nederlanders worden alleen oud

ANP-555630262

Dit is hoe makelaars koper én verkoper bedonderen (en wat je eraan kunt doen)

Loading