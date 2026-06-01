De vijf mooiste fietsroutes van Europa.

Van Middellandse Zee tot Balkan en Deense westkust: ervaren fietsreizigers tippen vijf routes die meer tonen dan mooie landschappen alleen – van politieke breuklijnen tot kwetsbare kusten in een veranderend Europa

Wie een week vrij heeft en een fiets , hoeft geen rondje langs hitsige hotspots meer te plannen: langeafstandsroutes maken van vakantie een soort rijdende reportage over Europa. De vijf routes die ervaren bikepackers recent aanhaalden, laten zien hoe snel slow travel uitgroeit tot de nieuwe Grand Tour. De Belgische NRC (De Standaard) zocht het uit.

Langs de Noord‑Spaanse kust, van Perpignan naar Valencia, volg je de EuroVelo 8 over 705 grotendeels bewegwijzerde kilometers, met weinig hoogtemeters en dagelijkse stops bij Mercadona‑supermarkten. Wildkamperen op boerderijen en flamingo’s in de Delta de l’Ebre staan hier naast een goed spoor- en treinnetwerk: massatoerisme en rustgebied in één decor.

In de Balkan, op trajecten als Sarajevo‑Pristina en Shkodër‑Prilep (circa 600 en 430 kilometer), wordt , wordt fietsen bijna politiek. Over gravelwegen, langs verlaten bobsleebanen en door niemandsland tussen entiteiten in Bosnië en Kosovo voel je hoe recente oorlogen, armoede en migratie nog in het landschap liggen. Tegelijk roemen fietsers de gastvrijheid en de mix van religies die daar alledaags is.

De lus langs de Noord‑Ierse kust, zo’n 450 kilometer met 1.000 tot 1.500 hoogtemeters per dag, combineert mentale weerbaarheid met een geschiedenisles. Tegenwind, regen en de Wild Atlantic Way gaan samen met zichtbare grenzen tussen protestantse en katholieke wijken rond Belfast en Derry.

Aan de Deense westkust tenslotte, van de Duitse grens tot Skagen (ongeveer 560 kilometer), is de boodschap eerder ecologisch. Fietsers kamperen onder eenvoudige shelters in bossen langs brede stranden en binnenmeren, terwijl ze tegelijk zien hoe kwetsbaar die kust is voor storm en stijgende zeespiegel.

Van makkelijk naar zwaar