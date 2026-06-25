ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Micron schiet omhoog op Wall Street na goed ontvangen resultaten

Economie
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 15:41
anp250626154 1
NEW YORK (ANP) - Micron Technology hoorde donderdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. De chipfabrikant heeft het afgelopen kwartaal een vijftien keer zo hoge winst geboekt als een jaar eerder. Vanwege de grote investeringen van techbedrijven in de bouw van datacenters voor kunstmatige intelligentie is de vraag naar de geavanceerde geheugenchips van het Amerikaanse bedrijf hard gestegen.
De resultaten overtroffen de verwachtingen van analisten. Micron verwacht daarnaast voor het huidige kwartaal een omzet van 50 miljard dollar, wat ook boven de schattingen van kenners was. Het aandeel werd 19 procent meer waard.
De Dow-Jonesindex ging in de vroege handel 0,5 procent vooruit tot 52.096 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,6 procent tot 7398 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er ook 0,6 procent bij en steeg naar 25.624 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-531025624

Jort Kelder is ook op Oerol een akelige narcist

anp240626209 1

SpaceX stort neer, musk geen biljonair meer

ANP-560030207

Wat verdient een scheidsrechter op het WK?

generated-image

Tien geldfouten die je koopkracht ongemerkt opeten – maak jij er ook een paar?

ANP-560523310

Zorgen om Lil Kleine: "Je was zo dronken"

184607325_m

Wil je minder last hebben van de hitte? Zet dan 's nachts je airco uit

Loading