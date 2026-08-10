ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

Economie
door Gerard Driehuis
maandag, 10 augustus 2026 om 13:07
bijgewerkt om maandag, 10 augustus 2026 om 13:32
btfx
Al jaren denken we dat de dochter van Freddy Heineken de rijkste persoon van Nederland is. Maar niet Charlene de Carvalho-Heineken is de rijkste, maar Ludovicus Jan van der Velde.
Dat onthult het FD vandaag. Van der Velde is grootaandeelhouder in een cryptobedrijf, Tether. Hij had een meerderheidsbelang. Dat belang is 20 miljard waard, maar misschien ook wel meer. Tether zou bij verkoop mogelijk $ 350 mrd tot $ 375 mrd waard zijn. Bij zo’n waardering zou Van der Veldes vermogen meer dan $ 50 mrd (zo’n € 43 mrd) bedragen. Dat is nog exclusief privébezittingen. Dat is aanzienlijk meer dan de dochter van Heineken, die het moet doen met 12 miljard.
Tether is het bedrijf achter USDT, de grootste stablecoin ter wereld: een "digitale dollar" waarvan elke token één dollar hoort waard te zijn en gedekt wordt door reserves. Het bedrijf is gevestigd in El Salvador, telt slechts een paar honderd medewerkers en is nauw verweven met cryptobeurs Bitfinex.
Actuele cijfers (Q2 2026)
  • Netto operationele winst: 1,5 miljard dollar, fors lager dan de 4,9 miljard in Q2 2025coindesk
  • Bezittingen 187,75 miljard tegenover 183,64 miljard aan verplichtingen; de buffer aan overtollige reserves halveerde van 8,23 naar 4,11 miljard
  • Het "alomvattende" resultaat over de eerste helft van 2026 was juist negatief: circa min 3,17 miljard dollar
  • USDT in omloop: circa 184,6 miljard dollar, ruim 60 procent van de stablecoinmarkt; ook bezit Tether 146 ton fysiek goud
NB: de afbeelding is vermoedelijk van Van der Velde

Lees ook

Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geldVergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld
Dit zijn de 10 best betaalde atleten ooitDit zijn de 10 best betaalde atleten ooit
Dit verdienen spelers van OranjeDit verdienen spelers van Oranje
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Zoveel scheelt het als je in september op vakantie gaat in plaats van augustus

ANP-565096424

Dit verdient Demi Vollering – en dit verdient de rest van het peloton

shutterstock_2737028507

Dit zou ik mijn kinderen als arts nooit laten doen

shutterstock_2556723919

Europa wil het eerste elektrische continent worden, maar de rekensom klopt niet

generated-image

Zo herken je dat een webshop niet oké is

shutterstock_2717886849

Booking.com: niet-bestaande vakantiewoningen massaal verhuurd

Loading