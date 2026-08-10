Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

Al jaren denken we dat de dochter van Freddy Heineken de rijkste persoon van Nederland is. Maar niet Charlene de Carvalho-Heineken is de rijkste, maar Ludovicus Jan van der Velde.

Dat onthult het FD vandaag. Van der Velde is grootaandeelhouder in een cryptobedrijf, Tether. Hij had een meerderheidsbelang. Dat belang is 20 miljard waard, maar misschien ook wel meer. Tether zou bij verkoop mogelijk $ 350 mrd tot $ 375 mrd waard zijn. Bij zo’n waardering zou Van der Veldes vermogen meer dan $ 50 mrd (zo’n € 43 mrd) bedragen. Dat is nog exclusief privébezittingen. Dat is aanzienlijk meer dan de dochter van Heineken, die het moet doen met 12 miljard.

Tether is het bedrijf achter USDT, de grootste stablecoin ter wereld: een "digitale dollar" waarvan elke token één dollar hoort waard te zijn en gedekt wordt door reserves. Het bedrijf is gevestigd in El Salvador, telt slechts een paar honderd medewerkers en is nauw verweven met cryptobeurs Bitfinex.

Actuele cijfers (Q2 2026)

Netto operationele winst: 1,5 miljard dollar, fors lager dan de 4,9 miljard in Q2 2025coindesk

Bezittingen 187,75 miljard tegenover 183,64 miljard aan verplichtingen; de buffer aan overtollige reserves halveerde van 8,23 naar 4,11 miljard

Het "alomvattende" resultaat over de eerste helft van 2026 was juist negatief: circa min 3,17 miljard dollar

USDT in omloop: circa 184,6 miljard dollar, ruim 60 procent van de stablecoinmarkt; ook bezit Tether 146 ton fysiek goud

NB: de afbeelding is vermoedelijk van Van der Velde