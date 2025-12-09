ECONOMIE
Microsoft investeert recordbedrag in AI in India

Economie
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 17:51
anp091225151 1
REDMOND (ANP/RTR) - Het Amerikaanse technologieconcern Microsoft gaat 17,5 miljard dollar (15 miljard euro) investeren in kunstmatige intelligentie in India. Volgens topman Satya Nadella gaat het om de grootste investering van het bedrijf ooit in Azië. Microsoft wil onder meer investeren in de infrastructuur voor AI in het snelgroeiende land.
Verschillende multinationals kondigden dit jaar grote investeringen aan in het Zuid-Aziatische land, dat tegen het einde van het jaar naar verwachting meer dan 900 miljoen internetgebruikers heeft. Zo maakte Google onlangs eveneens een miljardeninvestering bekend in India. De Amerikanen steken de komende vijf jaar 15 miljard dollar in het land, in de vorm van een groot datacenter en een AI-hub.
India is een aantrekkelijke markt voor techbedrijven. Het land is het dichtstbevolkte ter wereld en de vijfde grootste economie.
