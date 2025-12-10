ECONOMIE
De kinderen zijn het huis uit: 7 tips om een stuk goedkoper uit te zijn

Economie
door Ans Vink
woensdag, 10 december 2025 om 18:51
5125769_l
Als de kinderen het huis uit zijn, verandert er meer dan alleen de stilte in de gang. Voor veel gezinnen is het ook hét moment waarop de vaste lasten eindelijk omlaag kunnen – als je tenminste bereid bent oude gewoontes mee te verhuizen. Uit Britse berekeningen blijkt dat de kosten om een kind tot 18 jaar groot te brengen voor een gemiddeld gezin kunnen oplopen tot ruim 200.000 euro, inclusief voedsel, energie, kleding en vrije tijd. Dat is in Nederland minder. (zie hier)Dat betekent dat er na het “lege nest” in theorie duizenden euro’s per jaar vrij kunnen vallen.​
Een groot deel van de winst zit in heel praktische keuzes in huis. Energie‑experts benadrukken dat je als leeg‑nest‑huishouden vooral moet stoppen met het verwarmen van kamers waar nooit meer iemand slaapt of huiswerk maakt. Door radiatoren in ongebruikte ruimtes terug te draaien en de verwarming een graad lager te zetten, kan een gemiddeld huishouden volgens Britse besparingssites honderden euro’s per jaar aan gas en stroom besparen.​
Ook boodschappen zijn een klassieker: veel ouders blijven jaren lang inkopen doen “voor het hele gezin”. OECD‑onderzoek laat zien dat huishoudens hun consumptiepatroon vaak traag aanpassen, ook als de samenstelling van het huishouden verandert. De truc is om kleiner te denken: minder bulk, meer plannen, minder impuls‑bezoekjes aan de supermarkt. Dat scheelt niet alleen geld, maar ook voedselverspilling.​
Zeven concrete besparingskansen voor empty nesters:
  1. Verlaag je voedseluitgaven door dure bezorg‑abonnementen op te zeggen, minder royaal in te kopen en restjes echt op te eten in plaats van weg te gooien.
  2. Snoei in abonnementen zoals printer‑inktdiensten, mobiele telefoonbundels, breedband en streaming nu er minder kinderen thuis gebruik van maken.
  3. Reis slimmer: haal je kind van je Uber‑account af en gebruik kortingpassen en goedkope trein‑ of busdeals voor familiebezoek.
  4. Controleer je lokale belastingen; als alleenstaande ouder kun je in sommige systemen recht hebben op een forse korting zodra de kinderen uit huis zijn.
  5. Gebruik energie bewuster door apparaten vooral op goedkopere uren te draaien en verwarming per kamer te regelen in plaats van het hele huis te stoken.
  6. Overweeg een lege slaapkamer te verhuren, bijvoorbeeld tijdelijk aan studenten of taalcursisten, zodat een deel van het huis inkomsten gaat opleveren.
  7. Automatiseer je besparing door het vrijgekomen geld direct naar een spaar- of pensioenrekening te laten overmaken, zodat het niet ongemerkt wordt opgemaakt.

