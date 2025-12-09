ECONOMIE
Unilever herstelt, Magnum zakt verder op tweede beursdag

Economie
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 17:50
anp091225150 1
AMSTERDAM (ANP) - Unilever herstelde dinsdag op het Damrak met een koerswinst van 3,4 procent. Het levensmiddelenconcern zakte een dag eerder 6,7 procent na de beursgang van de afgesplitste ijsjestak The Magnum Ice Cream Company (TMICC) in Amsterdam. Het aandeel Magnum verloor dinsdag ruim 3 procent op 12,57 euro. Zakenbank JPMorgan gaf Magnum een neutraal advies en een koersdoel van 14 euro per aandeel. De openingskoers van het Magnum-aandeel was maandag 12,20 euro.
Ook Wolters Kluwer (plus 1,6 procent) stond in de schijnwerpers op de Amsterdamse beurs. De dataleverancier werd door Deutsche Bank op de kooplijst gezet. Beleggers bleven verder voorzichtig in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en zal naar verwachting woensdag de rente in de VS opnieuw verlagen om de Amerikaanse economie te ondersteunen.
De AEX-index sloot met een winst van 0,2 procent op 947,08 punten.
