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Microsoft schrapt 3200 banen bij speldivisie Xbox

Economie
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 16:40
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REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse techconcern Microsoft gaat 3200 banen schrappen bij Xbox, ongeveer 20 procent van het personeelsbestand. De ingreep maakt deel uit van een ingrijpende reorganisatie die de groei van de kwakkelende gamedivisie moet aanjagen. Buiten Xbox verdwijnen bij Microsoft nog eens meer dan 3000 banen, voornamelijk bij de verkoopdivisies.
Daarnaast stoot Xbox meerdere gamestudio's af, waar videogames worden gemaakt.
"Ons bedrijf is vandaag de dag niet gezond", schreef topvrouw Asha Sharma maandag in een bericht aan medewerkers. Volgens haar draait Xbox met winstmarges die drie tot tien keer lager liggen dan die van vergelijkbare bedrijven. "We moeten Xbox opnieuw vormgeven."
Maandag verdwijnen per direct 1600 banen bij Xbox. De overige ontslagen worden in de komende twaalf maanden doorgevoerd.
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