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Iraanse oppositieleden bij Tweede Kamer kritisch op zoon van sjah

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 16:43
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DEN HAAG (ANP) - Tijdens een gesprek met Tweede Kamerleden waren verschillende vertegenwoordigers van de Iraanse oppositie en diaspora kritisch op Reza Pahlavi. De zoon van de laatste sjah van het land presenteert zich volgens hen ten onrechte als de vertegenwoordiger van de oppositie tegen het huidige regime in Iran. Zij spraken voordat Pahlavi zelf aan het woord kwam tijdens het besloten deel van het gesprek.
Onder de sjah werd volgens Ahmad Nissi, een vertegenwoordiger van de Ahwazi-minderheid in Iran, een "Perzische nationale identiteit" gecreëerd. "Daarbij werd de werkelijkheid genegeerd dat Iran geen homogeen Perzisch land is, maar een mozaïek van verschillende volkeren, talen, culturen en religies."
"Ook de Iraanse diaspora is geen homogene gemeenschap. Spreken alsof één persoon, één dynastie of één politieke beweging namens alle Iraniërs spreekt, is een farce", sprak mensenrechtenactivist Asefeh Eskandari. Ze vindt bovendien dat Pahlavi afstand moet nemen van de onderdrukking onder het regime van zijn vader.
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