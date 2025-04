Microsoft zal eventueel bevel tot clouddienstenstop EU aanvechten

BRUSSEL (ANP/AFP) - Microsoft legt zich niet zomaar neer bij een eventueel bevel om met zijn Europese clouddiensten te stoppen, belooft Microsoft-president Brad Smith. Hij sluit rechtszaken niet uit.

De afhankelijkheid van clouddiensten van Amerikaanse techbedrijven als Microsoft ligt onder een vergrootglas in Europa sinds Donald Trump weer president is. De Verenigde Staten en de EU onderhandelen over het verlagen van de importheffingen die Trump heeft aangekondigd. In de EU heerst echter de vrees dat de VS hun dominante positie op techgebied als wapen kunnen inzetten. Trump zou zijn versterkte banden met Amerikaanse techgiganten mogelijk kunnen gebruiken om de toegang in Europa tot Amerikaanse servers af te snijden.

Smith zei woensdag dat zo'n situatie "onwaarschijnlijk" is, zonder de VS of Trump bij naam te noemen. Als Microsoft toch opdracht krijgt zijn clouddiensten in de EU op te schorten of te stoppen, belooft Smith dat het concern dit "onmiddellijk en krachtig" aanvecht.