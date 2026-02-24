Milieudefensie: klimaatplannen van 28 grote bedrijven onvoldoende

AMSTERDAM (ANP) - De klimaatplannen van 28 grote bedrijven die actief zijn in Nederland, zijn nog altijd niet in lijn met de klimaatdoelen. Die conclusie trekken Milieudefensie en het NewClimate Institute op basis van een analyse van de plannen. Volgens hun zogeheten Klimaatcrisis-Index zetten zeven bedrijven wel "stappen in de goede richting", maar handelt nog geen van de ondernemingen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Het onafhankelijke NewClimate Institute uit Keulen heeft beoordeeld in hoeverre de klimaatplannen voldoen aan de internationale klimaatdoelen, waarvan het belangrijkste is dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad moet blijven. Ook hebben ze bekeken hoe transparant de bedrijven zijn over hun CO2-uitstoot en in hoeverre ze al plannen voor na 2030 hebben.

Geen enkel bedrijf krijgt het eindoordeel 'goed'. Ook de categorie 'redelijk' heeft niemand behaald. Een 'matige' score krijgen de pensioenfondsen ABP en PFZW, verffabrikant AkzoNobel, bouwbedrijf BAM, autobedrijf Stellantis dat zijn hoofdkantoor in Nederland heeft, energiebedrijf Vattenfall en staalfabrikant Tata Steel.

De laagste score gaven de onderzoekers aan Boskalis, BP, Cargill, ExxonMobil, Vion, Vitol en Vopak. Die bedrijven, die onder meer handelen in fossiele brandstoffen, doen het volgens de beoordeling "zeer slecht" op klimaatgebied. De overige bedrijven kregen het eindoordeel "slecht".

De transparantie van klimaatplannen laat bij de meeste ondernemingen eveneens te wensen over. Daar scoren alleen Stellantis, Vattenfall en Tata redelijk op. Voor Tata is dat van groot belang, want ook de overheid eist transparantie van het bedrijf om in aanmerking te blijven komen voor miljardensubsidies voor verduurzaming.

Milieudefensie noemt de index "een wake-upcall" voor de bedrijven en voor het maandag aangetreden kabinet-Jetten. De organisatie vindt dat de overheid moet stoppen met steun aan bedrijven die tekortschieten. Milieudefensie wijst er ook op dat het gerechtshof in Den Haag in de klimaatzaak tegen Shell duidelijk heeft uitgesproken dat bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor het tegengaan van klimaatverandering. Anders dan de rechtbank wilde het hof echter geen percentages opleggen waarmee Shell de uitstoot moet verminderen.

"Het is hoopgevend dat een aantal bedrijven op deelonderwerpen het goed doet, maar noodzakelijk dat ze gesteund worden om over de hele linie te gaan voldoen aan internationale klimaatafspraken", stelt directeur Donald Pols van Milieudefensie.