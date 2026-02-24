ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

SCP ziet in coalitieplannen risico dat ongelijkheid toeneemt

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 3:24
anp240226002 1
DEN HAAG (ANP) - De plannen van de nieuwe regeringscoalitie leggen veel nadruk op verbetering van de kwaliteit van leven op de lange termijn. Maar de bezuinigingen die daar tegenover staan, dreigen toch al kwetsbare groepen harder te raken en kunnen ertoe leiden dat de ongelijkheid toeneemt. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een reflectie op het coalitieakkoord.
Dat de stelsels voor zorg en sociale zekerheid te ingewikkeld zijn en vereenvoudigd moeten worden, zullen volgens het SCP weinigen tegenspreken. Maar een vereenvoudiging leidt er vaak ook toe dat hulp minder gericht wordt op degenen die hem het hardst nodig hebben, aldus het planbureau.
Het SCP erkent dat de plannen van D66, VVD en CDA ook voorzien in steun voor chronisch zieken en mensen die in armoede leven. Maar er is "beperkt oog" voor de bredere gevolgen van beleid, bijvoorbeeld voor mensen die niet handig zijn met computers. Ook verschillen in gezonde levensverwachting en de gevolgen van klimaatbeleid voor de portemonnee krijgen weinig aandacht.
Het maandag beëdigde kabinet-Jetten ziet een grote rol voor buurten en lokale initiatieven bij het voorkomen van maatschappelijke problemen. Het investeert dan ook in bijvoorbeeld buurtcentra, scholen en ontmoetingsplekken, maar dat is niet genoeg om de grote ambities waar te maken, waarschuwt het SCP.
"Het akkoord laat duidelijke ambitie zien om grote maatschappelijke opgaven aan te pakken," zegt SCP-directeur Karen van Oudenhoven. "Maar het is onzeker of mensen in kwetsbare positie voldoende worden beschermd. Vooral maatregelen rond zorg, sociale zekerheid en langer doorwerken kunnen ongelijkheid vergroten."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

167589640_m

Trumps tariefblunder: hoe China en Brazilië de grote winnaars worden van het nieuwe handelsbeleid

Loading