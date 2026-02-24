SCP ziet in coalitieplannen risico dat ongelijkheid toeneemt

DEN HAAG (ANP) - De plannen van de nieuwe regeringscoalitie leggen veel nadruk op verbetering van de kwaliteit van leven op de lange termijn. Maar de bezuinigingen die daar tegenover staan, dreigen toch al kwetsbare groepen harder te raken en kunnen ertoe leiden dat de ongelijkheid toeneemt. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een reflectie op het coalitieakkoord.

Dat de stelsels voor zorg en sociale zekerheid te ingewikkeld zijn en vereenvoudigd moeten worden, zullen volgens het SCP weinigen tegenspreken. Maar een vereenvoudiging leidt er vaak ook toe dat hulp minder gericht wordt op degenen die hem het hardst nodig hebben, aldus het planbureau.

Het SCP erkent dat de plannen van D66, VVD en CDA ook voorzien in steun voor chronisch zieken en mensen die in armoede leven. Maar er is "beperkt oog" voor de bredere gevolgen van beleid, bijvoorbeeld voor mensen die niet handig zijn met computers. Ook verschillen in gezonde levensverwachting en de gevolgen van klimaatbeleid voor de portemonnee krijgen weinig aandacht.

Het maandag beëdigde kabinet-Jetten ziet een grote rol voor buurten en lokale initiatieven bij het voorkomen van maatschappelijke problemen. Het investeert dan ook in bijvoorbeeld buurtcentra, scholen en ontmoetingsplekken, maar dat is niet genoeg om de grote ambities waar te maken, waarschuwt het SCP.

"Het akkoord laat duidelijke ambitie zien om grote maatschappelijke opgaven aan te pakken," zegt SCP-directeur Karen van Oudenhoven. "Maar het is onzeker of mensen in kwetsbare positie voldoende worden beschermd. Vooral maatregelen rond zorg, sociale zekerheid en langer doorwerken kunnen ongelijkheid vergroten."