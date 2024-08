Miljarden aan dollar- en eurobiljetten naar Rusland ondanks verbod

LONDEN (ANP/RTR) - Miljarden aan dollar- en eurobiljetten weten Rusland nog altijd te bereiken, ondanks de westerse sancties tegen het land om de oorlog in Oekraïne. Sinds de Verenigde Staten en de Europese Unie de transfer van hun bankbiljetten naar Rusland in maart 2022 hebben verboden, is voor ongeveer 2,3 miljard dollar aan dollar- en eurobiljetten verzonden naar het land. Dat meldt persbureau Reuters op basis van douanegegevens.

De cijfers tonen aan dat Rusland de sancties weet te omzeilen die de import van contant geld blokkeren. Contant geld in de vorm van dollars en euro's blijft daarmee een belangrijk betaalmiddel voor veel handelstransacties tussen bedrijven, zelfs nu Moskou ook het gebruik van deze valuta wil terugdringen.

De dollars en euro's die Rusland bereiken komen vooral vanuit landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije, die geen beperkingen hebben opgelegd aan de handel met Rusland. Het land van herkomst van meer dan de helft van het totaal werd echter niet vermeld in de gegevens.