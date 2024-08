Mogelijk landelijke tropennacht met minima van 20 graden

HOUTEN (ANP) - Vrijwel heel het land krijgt komende nacht te maken met een zogeheten tropennacht. Dat betekent dat het gedurende een heel etmaal niet kouder dan 20 graden wordt. In de nacht van maandag op dinsdag ligt de landelijke minimumtemperatuur tussen de 20 en de 23 graden, meldt Weeronline.

Voor een officiële landelijke tropennacht moet het ook op het hoofdstation in De Bilt warmer blijven dan 20 graden. Volgens Weeronline is die kans aanwezig, hoewel een overtrekkend regengebied ervoor kan zorgen dat het toch verder afkoelt. Een tropennacht in De Bilt is zeer uitzonderlijk, aangezien dat sinds het begin van de metingen in 1901 pas tien keer voorkwam.

In Vlissingen was er afgelopen nacht al sprake van een tropennacht. In de Zeeuwse stad was het op het koudste moment nog 20,1 graden. Regionale tropennachten komen bijna jaarlijks voor.