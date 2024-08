Mis het fantastische schouwspel niet! Overal vallende sterren, en zo zie jij ze ook

Liefhebbers van de kosmos kunnen de komende nachten hun hart ophalen: de jaarlijkse Perseïden-meteorenzwerm is in al zijn pracht te aanschouwen, want de omstandigheden zijn dit jaar simpelweg perfect. Ga er daarom lekker voor zitten, en geniet van de spectaculaire hemelshow waarbij er elke minuut wel een vallende ster de hemel doorkruist. Maar welke kant moet je eigenlijk op kijken?

Normaal gesproken spot je met wat geluk misschien een enkele vallende ster op een heldere nacht. Maar tijdens de piek van deze meteorenzwerm – oftewel sterrenregen – scheren er tientallen per uur langs. Wie zich vannacht op een donkere plek nestelt en een paar minuten naar de sterrenhemel staart, wordt gegarandeerd getrakteerd op een kosmisch spektakel.

Beter dan dit wordt het niet

De komende nachten beloven magisch te worden. De lucht is helder, de maan blijft op de achtergrond en de temperaturen zijn ronduit tropisch. "Beter kan eigenlijk niet," zegt Buienradar-meteoroloog Philippe Schambergen tegen rtl nieuws

Een kleine kanttekening: het wordt pas laat donker. Maar voor iedereen die geen fan is van de aankomende plaknachten, is dit dé uitgelezen kans om de avond op te fleuren met wat sterrenkijken. Even ontsnappen aan de hitte en genieten van een hemels schouwspel.

Elke minuut een vallende ster

De optimale tijd om de sterrenregen te bewonderen is de komende nacht, van maandag op dinsdag, tussen 3.30 en 4.00 uur. Op dat moment kun je tot wel 60 vallende sterren per uur zien. Maar de hele nacht, vanaf 23.00 uur tot het ochtendgloren, valt er ook genoeg te beleven. "Ook om half twaalf zie je al gegarandeerd een vallende ster als je een paar minuten blijft kijken", legt meteoroloog Amara Onwuka uit. En ook in de rest van de week is er genoeg moois te zien 's nachts aan de hemel.

Tips om een flard van de Perseïden-zwerm te spotten

Om optimaal te genieten van de vallende sterren, zoek je een zo donker mogelijke plek. Een comfortabel ligbedje voorkomt nekklachten en maakt het makkelijker om langere tijd naar de hemel te staren. Dit keer moet je blik richting het noordoosten zijn, want alle meteoren lijken vanuit dat punt te vertrekken. Pak er 's avonds laat een biertje bij of zet vroeg je wekker, en geniet van dit astronomische hoogtepunt.