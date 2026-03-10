Miljoenenboete voor brievenbusfirma Fleurette vanwege omkoping

AMSTERDAM (ANP) - De in Nederland gevestigde brievenbusfirma Fleurette Properties Limited heeft een boete betaald van 25,8 miljoen euro voor omkoping van een ambtenaar in de Democratische Republiek Congo. Dat heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie bekendgemaakt na afronding van het langdurige onderzoek naar het bedrijf van de Israëlische diamant- en grondstoffenhandelaar Dan Gertler.

Fleurette fungeerde van 2010 tot 2017 als topholding van een groep ondernemingen actief in de mijnbouw, olie- en goudwinning, en was gevestigd in Nederland vanwege het vestigings- en fiscale klimaat. In 2018 startte het Anticorruptiecentrum van de FIOD, onder leiding van het OM, een strafrechtelijk onderzoek naar onder meer Fleurette en de Zwitserse grondstoffenhandelaar Glencore, waarmee Gertler in Congo samenwerkte. Het onderzoek richtte zich op buitenlandse ambtelijke omkoping in Congo om lucratieve licenties voor kobalt- en kopermijnen in handen te krijgen.