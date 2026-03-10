Trump
zegt dat de oorlog met Iran “bijna voorbij”
is, maar dreigt tegelijk met escalatie. Waarom uit deze oorlog stappen politiek riskanter lijkt dan doorgaan.
President Trump laveert zichtbaar tussen oorlogsmoeheid en oorlogsretoriek: hij wil van het conflict met Iran af, maar houdt tegelijk de deur naar escalatie wijd open. Want hoe stop je een oorlog? Vannacht sprak hij de pers erover toe. Maar nu snapt niemand het meer
Trump: de oorlog is klaar. Misschien
Trump zegt de oorlog “zeer compleet, zo goed als” te vinden, om later dezelfde dag te verklaren dat de strijd “nog minstens een week doorgaat”. Eerder zei hij dat het conflict vier tot vijf weken zou duren, “maar misschien veel langer”. Dat schuiven in tijdlijnen verraadt vooral dat er geen helder einddoel is: regime change, vernietiging van het nucleaire programma, of simpelweg “laten zien wie de baas is”.
Die ambiguïteit voedt de vrees voor een nieuw “eindeloos” avontuur dat hij ooit juist beloofde te voorkomen en waar Amerikanen helemaal geen zin in hebben.
Uit de oorlog, maar niet nu
Officieel is de missie in Iran bijna voltooid. In toespraken pocht Trump dat Iran “geen marine, geen luchtmacht, geen luchtafweer meer” heeft en dat de VS “in veel opzichten al gewonnen” hebben. Tegelijk belooft hij Iran “nog harder te raken” als Teheran de olie‑aanvoer hindert. De president verkoopt zijn achterban dus een eind aan de oorlog, maar niet vandaag. Hij zit klem tussen een dure, impopulaire interventie en de angst om zwak te lijken zodra hij daadwerkelijk op de rem
Oorlog kost geld – en politieke steun
Op de oliemarkten
is de rekening al zichtbaar. Sinds de eerste Amerikaanse en Israëlische aanvallen schoten de prijzen omhoog, met sprongen van meer dan 7 procent op één dag. Trump probeert kiezers gerust te stellen dat de hogere benzineprijzen “tijdelijk” zijn en later zelfs lager zullen uitvallen dan voor de oorlog. Maar elk extra week oorlog is een week van duurdere energie, onrust op beurzen en oplopende spanningen in de VS zelf.
Waarom stoppen zo moeilijk is
Militair claimt Washington
duizenden doelen te hebben vernietigd, inclusief honderden raketlanceerinstallaties en commandocentra. Politiek is het beeld veel minder helder: Iran vuurt nog altijd drones en raketten af in de regio, en heeft inmiddels een nieuwe hoogste leider die weinig op verzoening wijst. Dat maakt de keuze simpel én pijnlijk: of Trump accepteert een rommelig, onvolmaakt einde, of hij vecht “nog even door” en hoopt dat kiezers hem de chaos vergeven.