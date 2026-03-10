ECONOMIE
IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

Economie
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 10 maart 2026 om 11:05
ANP-548336178
We beginnen de oorlog in het Midden-Oosten nu ook in de portemonnee te voelen en dat gebeurt wereldwijd. Olieprijzen schieten omhoog, gas wordt duurder en tanken aan de pomp is geen pretje. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan dit nog maar het begin zijn.
IMF-topvrouw Kristalina Georgieva waarschuwt dat regeringen zich moeten voorbereiden op een nieuwe economische realiteit. “Denk in deze nieuwe mondiale omgeving aan het ondenkbare en bereid je daarop voor”, zegt ze.
Economische schokgolf
De directe aanleiding voor de onrust op de energiemarkten is de situatie rond de Straat van Hormuz, een cruciale doorgang voor de wereldwijde oliehandel. Door de spanningen in de regio is de scheepvaart door de zeestraat dramatisch teruggelopen.
Volgens Georgieva is het transport er met maar liefst 90 procent gedaald. En dat is zeer slecht nieuws, want ongeveer een vijfde van de wereldwijde oliehandel en de export van vloeibaar aardgas loopt via deze route. Vooral Aziatische landen zijn kwetsbaar, omdat zij de helft van hun olie-import via deze doorgang binnenkrijgen.
Einde oorlog is geen einde crisis
Het gevolg laat zich raden: energieprijzen zijn wereldwijd geëxplodeerd. Zelfs als het conflict morgen zou stoppen, betekent dat volgens Georgieva niet dat de financiële markten meteen kalmeren. Ook na een eventueel einde van de oorlog kunnen er nog flinke schokken ontstaan op de markten.
Vooral als het conflict lang aanhoudt, kan dat volgens haar grote gevolgen hebben voor de wereldeconomie. “Een langdurig conflict zal duidelijk van invloed zijn op het marktsentiment, de groei en de inflatie, waardoor beleidsmakers voor nieuwe uitdagingen komen te staan.”
Inflatie ligt op de loer
Het IMF heeft al een eerste inschatting gemaakt van de mogelijke economische schade. Als energieprijzen een jaar lang gemiddeld 10 procent hoger liggen, kan dat de wereldwijde inflatie met 0,4 procentpunt verhogen en tegelijkertijd de economische groei afremmen.
Het is met de omhoog schietende gas- en olieprijzen zeker niet ondenkbaar dat we boven de 10 procent uitkomen. Het IMF komt in april met een uitgebreidere analyse in het nieuwe rapport World Economic Outlook.

