Waarom sommige apparaten niet aan een verlengsnoer mogen

tips
door Ans Vink
dinsdag, 10 maart 2026 om 11:26
Volgens brandweerstatistieken veroorzaken kortsluitingen en oververhitting jaarlijks honderden woningbranden, vaak door onschuldig lijkende stekkerdozen. Een standaard verlengsnoer (1,5 mm²) houdt maximaal 3.500 watt vol – meer leidt tot smelten en vuur.
In moderne huizen met beperkt stopcontacten lijkt een verlengsnoer een snelle fix. Denk aan de tv, router en lamp die al vastzitten, plus je laptopoplader. Maar bij hoge stroomtrekkers slaat het noodlot toe.
Sommige apparaten verbruiken pieken van wel 2.000-3.000 watt. Het snoer raakt overbelast, contacten gloeien op en plastic smelt. Resultaat: schokken, rook of brand – vooral riskant in keukens of bij continu gebruik.

De gevaarlijke lijst

  • Koelkast en vriezer: Compressoren slaan geregeld aan met stroompieken; continu gebruik warmt snoeren op.
  • Wasmachine en droger: Opwarmen en centrifugeren eisen veel power; direct stopcontact verplicht.
  • Magnetron en oven: Hoge warmte-elementen overbelasten direct.
  • Koffiezetter en broodrooster: Korte pieken, maar te intens voor snoeren.
  • Verwarmers en airco: Langdurig hoog verbruik, puur brandrisico.

Duiding: Slimmer wonen

Dit is geen oudewijvenpraat, maar fysica: weerstand in dunne snoeren zet stroom om in hitte. Kies zware snoeren (2,5 mm²) voor noodgevallen, maar beter: laat een elektricien extra groepen aanleggen. In Nederland stijgt het aantal apparaten per huishouden – tijd voor bewustzijn. Zo voorkom je dat gemak je huis in gevaar brengt.
Barnd in de stoppenkast

Elke dag raakt de stroomvoorziening van tienduizenden Nederlandse huishoudens overladen door te veel apparaten op één verlengsnoer.

