Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

Jarenlang hebben we braaf onze acht glazen water per dag gedronken, maar nu blijkt dat we ons wellicht voor niets zo'n zorgen maakten. Uit onderzoek van het Shenzhen Institute of Advanced Technology komt namelijk naar voren dat onze dagelijkse waterbehoefte mogelijk een stuk lager ligt dan altijd werd gedacht.

De wetenschappers bekeken maar liefst 5.604 mensen uit meer dan twintig landen, van piepjong tot stokoud (96 jaar). En wat blijkt? De gemiddelde man heeft aan ongeveer 4,2 liter vocht per dag genoeg, terwijl vrouwen met zo'n 3,3 liter prima uit de voeten kunnen. Maar hier komt het verrassende deel: het grootste deel van dat vocht halen we helemaal niet uit ons glas water.

Minder dan 45 procent van onze dagelijkse vochtbehoefte hoeft uit drankjes te komen. De rest krijgen we binnen via ons eten en, nog verrassender, uit onze eigen stofwisseling. Dus die eeuwige stress om maar genoeg water te drinken kunnen we eindelijk loslaten.

Wat ook interessant is: mensen in minder ontwikkelde landen blijken meer vocht nodig te hebben dan mensen in rijkere landen. En in de zomer, als het kwik stijgt naar 29 graden, hebben we gemiddeld 3,7 liter vocht nodig. In de lente, bij een aangename 18 graden, is 3 liter ruim voldoende.

Formule voor iedereen

De onderzoekers hebben zelfs een handige formule ontwikkeld waarmee iedereen zijn persoonlijke vochtbehoefte kan uitrekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met allerlei factoren zoals lichaamsgrootte, hoeveel je beweegt, en zelfs de luchtvochtigheid in je omgeving.

Dit alles betekent natuurlijk niet dat we helemaal moeten stoppen met water drinken. Uitdroging blijft gevaarlijk en kan leiden tot onder meer duizeligheid en verwardheid. Maar het goede nieuws is dat we ons vocht ook prima kunnen halen uit andere bronnen, zoals thee, melk en waterrijk fruit zoals watermeloen en sinaasappels.

