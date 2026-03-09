Dit is waarom je moet stoppen met altijd sorry zeggen

Altijd maar “sorry” zeggen lijkt beleefd, maar ondermijnt op termijn je zelfvertrouwen, je grenzen én hoe serieus anderen je nemen. Het is geen kleinigheid, maar een patroon dat diep in ons sociale gedrag zit.

Waarom we zoveel sorry zeggen

Veelvuldige excuses komen vaak voort uit angst voor conflict, afwijzing of kritiek. Wie is opgegroeid in een omgeving waar harmonie belangrijker was dan tegenspraak, leert snel dat excuses spanning wegnemen. Psychologen zien overmatig sorry zeggen ook als signaal van laag zelfbeeld en people pleasing: je neemt structureel te veel verantwoordelijkheid op je, zelfs voor dingen die niet jouw fout zijn.

Je maakt jezelf kleiner dan je bent

Wie zich voortdurend verontschuldigt – “sorry dat ik stoor”, “sorry dat ik een vraag heb” – zet zichzelf onbewust in een ondergeschikte positie. Je suggereert dat jouw aanwezigheid, tijd of mening eigenlijk tot last is. Onderzoek laat zien dat mensen die zichzelf steeds downplayen, waaronder via overmatig excuseren, gemiddeld lager scoren op zelfwaardering en levensvoldoening. Het ironische effect: je zegt sorry om aardig gevonden te worden, maar straalt juist onzekerheid uit.

Wie zegt vaak sorry In populaire cultuur geldt dat vooral vrouwen te snel sorry zeggen. Canadees onderzoek bevestigt dat vrouwen inderdaad vaker excuses aanbieden dan mannen, maar met een belangrijke nuance: ze zien meer gedrag als “aanstootgevend” en dus verontschuldigingswaardig. Het gaat dus minder om hogere bereidheid om sorry te zeggen, en meer om een strenger kompas voor wat fout is. Dat maakt de “sorry-reflex” ook een sociale kwestie: normen over beleefdheid drukken bij de één zwaarder dan bij de ander

Wanneer sorry wél en niet helpt

Oprechte excuses kunnen relaties repareren, maar ze doen lang niet altijd wat we denken. Experimenteel onderzoek laat zien dat een excuus soms het schuldgevoel bij de dader verlaagt, terwijl de gekwetste zich niet per se vergevingsgezinder voelt – soms zelfs meer geraakt. Daar komt bij dat wie overal spijt van betuigt, zijn “ sorry ” inflatie bezorgt: op het moment dat er écht iets ernstigs gebeurt, klinkt het minder geloofwaardig.

Hoe je kunt stoppen zonder asociaal te worden