Miljoenenontbijt Den Haag: overheidsbeleid moet consistenter

Economie
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 10:40
DEN HAAG (ANP)
DEN HAAG (ANP) - De overheid moet veel consistenter zijn in het beleid om zo het investeringsklimaat te versterken. Ook de regeldruk voor bedrijven moet aangepakt worden. Dat waren de belangrijkste onderwerpen op het Miljoenenontbijt in het Scheveningse Circustheater van de Haagse afdelingen van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, samen met de gemeente Den Haag.
De bijeenkomst kreeg daarbij de ondertitel: Ondernemer op de troon. Bij aanvang werd aan de zaal gevraagd wat voor hen de grootste prioriteit had. "Voorspelbaarheid is een grote behoefte. Ik ben klaar met onverwachte wendingen in het beleid", zei een ondernemer. "Stabiliteit van beleid zou heel fijn zijn met een versoepeling van arbeidsmarktwetten", aldus een ander.
Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) gaf de eerste toespraak. Daarin verklaarde Hermans dat het ergste wat kan gebeuren is dat Nederland "piepend en krakend" tot stilstand komt en dat ze op al haar onderwerpen kijkt hoe we een gelijk speelveld voor ondernemers kunnen krijgen.
Stagnerende arbeidsproductiviteit
"We kunnen als overheid alleen maar geld uitgeven als er geld wordt verdiend. Er zullen lastige keuzes gemaakt moeten worden. Dit kabinet is demissionair, maar de problemen in Nederland zijn dat niet", aldus Hermans.
Ook voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW sprak de zaal toe. Daarin gaf ze aan dat als onder de "motorkap" van de Nederlandse economie wordt gekeken er veel problemen zijn. Ze wees bijvoorbeeld op de stagnerende arbeidsproductiviteit, netcongestie, de hoge stroomprijs en het stikstofslot. Dat zijn volgens haar zaken die allemaal structureel opgelost moeten worden.
Politiek krijgt 'dikke onvoldoende'
"Uit onze peiling krijgt de politiek een dikke onvoldoende van ondernemers. Je ziet de investeringen in Nederland opdrogen of vertrekken naar het buitenland. Ontzettend slechte ontwikkeling. Daar heeft Nederland veel te achteloos op gereageerd de afgelopen jaren", aldus Thijssen.
Ze stelt dat het volgende kabinet echt een langetermijnblik van tien tot vijftien jaar moet hebben om investeringen los te trekken. "Er zijn dus veel wensen voor de politiek vanuit het bedrijfsleven. Maar we kunnen de problemen oplossen. Dat moet de spirit zijn voor het komende kabinet."
