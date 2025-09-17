Autoriteiten evacueren toeristen uit Machu Picchu

CUSCO (ANP/AFP) - De Peruaanse autoriteiten evacueren honderden toeristen uit de beroemde Inkaruïnes van Machu Picchu. Dinsdag zijn ongeveer 1550 toeristen geëvacueerd en er zitten er nog steeds negenhonderd vast. De historische plek op meer dan 2400 meter hoogte ligt geïsoleerd in de Andes. Een plaatselijke ruzie over de exploitatie van buslijnen heeft sinds maandag betogers op de been gebracht die spoorrails blokkeren van de trein die toeristen van en naar Aguas Calientes in de buurt van de voormalige Inkahoofdstad Machu Picchu brengt.

De protesten hebben ook geleid tot botsingen met de politie. De protestacties werden dinsdag tijdelijk stilgelegd.

Voor lokale belanghebbenden staat er in het conflict veel op het spel. Machu Picchu wordt door gemiddeld 4500 toeristen per dag bezocht. Ze moeten het laatste stuk van het station van Aguas Calientes met een bus afleggen. Het busvervoer was dertig jaar lang in handen van een onderneming, maar dat contract loopt af. Plaatselijke bonden willen nu het recht op de buslijn.