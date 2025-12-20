Deze ontdekking kan ons mogelijk langer gezond houden

Japanse onderzoekers hebben een manier gevonden om het verouderingsproces in cellen te vertragen. Ze ontdekten dat een bepaald eiwit ervoor zorgt dat de energiefabriekjes in onze cellen beter samenwerken, waardoor we mogelijk langer gezond blijven.

Het draait allemaal om iets dat COX7RP heet. Dit eiwit helpt de mitochondriën in onze cellen om efficiënter te werken. Mitochondriën zijn de kleine energiecentrales die ervoor zorgen dat al onze lichaamscellen kunnen functioneren. Het probleem is dat deze energiecentrales naarmate we ouder worden steeds minder goed gaan werken.

De wetenschappers gaven een groep muizen extra COX7RP en vergeleken ze met gewone muizen. De muizen met extra COX7RP leefden gemiddeld ruim zes procent langer. Omgerekend naar mensenjaren zou dat meerdere gezonde levensjaren kunnen betekenen.

Maar het gaat niet alleen om langer leven. De muizen waren ook gezonder. Ze hadden minder buikvet, lagere cholesterolwaarden en hun bloedsuiker bleef beter op peil. Toen de onderzoekers dieper groeven, ontdekten ze waarom dit gebeurde. Het COX7RP-eiwit zorgt ervoor dat verschillende onderdelen van de energiecentrale in de cel zich verbinden en veel efficiënter samenwerken dan losse onderdelen.

Meer energie, minder afval

Deze betere samenwerking heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste maken de cellen meer energie aan in de vorm van ATP, de brandstof die ons lichaam nodig heeft. Ten tweede produceren ze minder schadelijke afvalstoffen, zoals reactieve zuurstofdeeltjes die cellen beschadigen en veroudering versnellen.

De onderzoekers keken ook naar het vetweefsel van oude muizen. Normaal gesproken maken oude cellen allerlei ontstekingsstoffen aan die het lichaam verder laten verouderen. Bij de muizen met extra COX7RP werden deze 'verouderingssignalen' echter onderdrukt, vooral in de vetcellen.

Of dit ook bij mensen werkt, moet nog worden onderzocht. Maar de resultaten zijn veelbelovend genoeg om verder onderzoek te rechtvaardigen.