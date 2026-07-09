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Minder auto's gestolen in eerste helft 2026

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 7:30
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APELDOORN (ANP) - In de eerste helft van 2026 zijn in Nederland 3476 personenvoertuigen gestolen. Dat is 9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Door de daling van het aantal diefstallen daalde ook de schadelast voor verzekeraars.
Het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's nam met 5 procent af tot 886 en het aantal gestolen motorfietsen daalde eveneens met 5 procent, tot 887. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg, met 10 procent tot 5368.
De totale schadelast van gestolen personenvoertuigen kwam in de eerste jaarhelft uit op ruim 57 miljoen euro. Dat is 13 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde schadebedrag per gestolen personenvoertuig bedroeg 16.489 euro. Ook bij motorfietsen nam de totale schadelast af, met 8 procent tot 5,5 miljoen euro. Bij lichte bedrijfsauto's bleef de totale schadelast nagenoeg gelijk.
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