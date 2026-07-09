Ultrarechtse leugenaar is een paar dagen wethouder en krijgt 50.000 euro wachtgeld.

Ton Koenderik is verbonden met verboden extremistische groepen in Duitsland. En niet alleen daarover loog hij. Toch werd hij wethouder in het Twente Berkelland.

Ton Koenderink werd op 30 juni geïnstalleerd als wethouder, kondigde zondagavond al zijn vertrek aan en diende maandagochtend formeel zijn ontslag in. Toch ontstond vanaf zijn installatie direct het recht op wachtgeld

Ton Koenderink werd wethouder namens de lokale partij Samen voor Berkelland, maar legde die functie binnen enkele dagen neer na onthullingen over zijn verleden. Hij profileerde zich eerder als “wappie”, was actief in antivax-kringen en stond op het podium bij een complotprotest op het Museumplein in 2023.

Link met extremistische stromingen

Volgens onder meer Tubantia en BNNVARA trad Koenderink op als ‘arbiter’ voor een sympathisant van de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging, een Duitse groepering die de rechtsstaat niet erkent en al eerder is vervolgd voor staatsgreepplannen. Hij zou daarnaast medeoprichter zijn van een soevereinenbeweging (Sapiëntes/Sapientes) en betrokken zijn geweest bij brieven voor een pseudo-tribunaal, gericht aan tientallen buitenlandse ambassades.

Volgens de geldende regels maakt het daarbij niet uit dat het om een zeer korte periode gaat. Wachtgeld is bedoeld als overbrugging voor politieke ambtsdragers die hun functie verliezen, ook wanneer zij zelf opstappen. De minimale duur is in dit geval zes maanden en de uitkering kan oplopen tot 80 procent van het salaris.

In Berkelland bedraagt de volledige bezoldiging van een wethouder 9.042,33 euro per maand. Tachtig procent daarvan is 7.233,86 euro. Over zes maanden komt dat uit op 43.403,18 euro. Met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering erbij loopt het totaal op tot 50.477,89 euro.