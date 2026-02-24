Minder nieuwe auto's verkocht in EU in januari, ook in Nederland

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe auto's in de Europese Unie is vorige maand afgenomen. In januari werden 799.625 nieuwe auto's verkocht, 3,9 procent minder vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Hiermee heeft de markt voor het tweede jaar op rij een moeilijke start gemaakt, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA.

Onder andere in Nederland werden minder nieuwe auto's verkocht. Het gaat in ons land om een daling van 13,1 procent naar 28.347 auto's.

In de hele EU waren vooral benzineauto's minder in trek. In de EU namen de verkopen vorige maand met 28,2 procent af naar 175.989 stuks. In Nederland namen die met 47,4 procent af tot 3348 auto's en ook in bijvoorbeeld Frankrijk daalde dit fors. De verkoopdaling van dieselauto's zette daarnaast voort. In de EU kregen dit soort voertuigen 64.550 keer een nieuwe eigenaar, een daling van 22,3 procent.

Volledig elektrische auto's werden wel vaker verkocht. In de hele EU steeg dit met 24,2 procent naar 154.230.