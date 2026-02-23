Trump deelt bizarre AI-video, waarin hij een Canadese ijshockeyspeler in elkaar slaat en goud wint voor Team USA

Trump deelde zojuist een AI -video waarin hij een Canadese ijshockeyspeler een reeks klappen verkoopt en vervolgens olympisch goud wint voor Team USA.

Hij voert zichzelf op als degene die al slalommend met de puck door de verdediging van de tegenpartij schaatst en de winnende goal in het netje achter de Canadese goalie drapeert.

"Zijn populariteitscijfers kelderen als een baksteen, dus moet hij zichzelf nu maar in andermans overwinningen monteren. Diep triest", aldus het X-account Republicans against Trump, die het filmpje op X heeft gezet.