Tennisser De Minaur verliest meteen in eerste ronde Acapulco

ACAPULCO (ANP) - Alex de Minaur is meteen in de eerste ronde van het tennistoernooi van Acapulco gestrand. De als tweede geplaatste Australiër, die onlangs het ABN AMRO Open in Rotterdam won, ging in Mexico onderuit tegen de Amerikaan Patrick Kypson. Het werd 1-6 7-6 (4) 6-7 (4).

De Minaur, de mondiale nummer 6, wist in de eerste set slechts 5 punten op zijn eigen service te winnen. De tweede set verliep zonder breaks, waarna de Australiër de tiebreak won. Hij kwam in de derde set met 5-3 voor, maar zag Kypson weer langszij komen. De nummer 103 van de wereld was daarna de sterkste in de tiebreak.

De Minaur won eerder deze maand het ABN AMRO Open door de Canadees Félix Auger-Aliassime in de finale te verslaan. Zijn laatste nederlaag was in de kwartfinale van de Australian Open tegen de latere winnaar Carlos Alcaraz.