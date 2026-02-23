Hallucinante beelden: Trumps nieuwe FBI-baas viert ijshockeygoud met Team USA in kleedkamer

Een historisch moment op het ijs en uitbundig feest in de kleedkamer. Na de sensationele olympische zege van de Amerikaanse ijshockeymannen op Canada dook FBI -directeur Kash Patel op tussen de spelers in Milaan. Trumps vazal was door het dolle heen en dat leverde gênante beelden op.

Team USA pakte voor het eerst in 46 jaar weer olympisch goud in het mannenijshockey, sinds het legendarische ‘Miracle on Ice’ van 1980 tegen de Sovjet-Unie. In de kleedkamer vloeide het bier rijkelijk. Patel, gehuld in een wit USA-shirt, klokte een fles leeg, hief die triomfantelijk omhoog en spoot het bier in het rond. Even later zong hij uit volle borst mee met “Courtesy of the Red, White and Blue” van Toby Keith, terwijl een speler hem een gouden medaille omhing.

Fel

Op X reageerde hij fel op vragen over zijn aanwezigheid. “Voor de overbezorgde media: ja, ik hou van Amerika en ik was enorm vereerd toen mijn vrienden, de kersverse goudenmedaillewinnaars van Team USA, mij uitnodigden om dit historische moment met de jongens te vieren.”

Volgens de FBI was Patel in Italië voor officiële afspraken en reisde hij per toestel van het ministerie van Justitie, zoals verplicht is voor zijn functie. Een dag eerder sprak hij nog over een “Geweldig bezoek aan het Milan Joint Operations Center, een 24/7-samenwerking met internationale partners ter ondersteuning van de Winterspelen en Paralympics.”

America First

Na de wedstrijd schreef hij trots: “Eenheid, opoffering, mentaliteit – dát is wat nodig is om de beste ter wereld te worden. Deze mannen ademen het.” En: “Nu is Team USA goud, legendes op de schouders van reuzen. Dank dat jullie het grootste land ter wereld vertegenwoordigen in het mooiste spel ooit bedacht.”

In een andere video houdt Patel zijn telefoon omhoog zodat Donald Trump de spelers kan feliciteren en uitnodigen voor de State of the Union. “We sturen Kash of anders het leger om jullie op te halen”, grapte Trump. Patel reageerde: “Ik regel het. Ik regel het verdomme.”

De beslissende treffer kwam van Jack Hughes van de New Jersey Devils in overtime: 2-1. Helmen en sticks vlogen door de lucht. De spelers hesen ook het shirt van Johnny Gaudreau, die in 2024 omkwam bij een verkeersongeval.

Bekijk hieronder de beelden, gedeeld door ProRepublica-reporter William Turton op X: