In dit land is het minimumloon het hoogst – en toch ben je daar niet altijd het beste af

Luxemburg de onbetwiste kampioen met een bruto Europa kent grote verschillen in minimumlonen , en op het eerste gezicht lijktde onbetwiste kampioen met een bruto minimumloon van 2.704 euro per maand. Wie een baan heeft in Luxemburg en op minimumloon werkt, verdient in euro’s meer dan zijn collega’s in Nederland, Duitsland of België, en zeker meer dan iemand in Bulgarije of Letland. Maar zodra je de lonen corrigeert voor prijsverschillen – wat economen doen met de zogeheten “purchasing power standard” (PPS) – wordt het beeld genuanceerder.

Bruto: Luxemburg aan kop, Nederland in de voorhoede

Sinds 1 januari 2026 varieert het wettelijke bruto minimumloon in de EU van 620 euro per maand in Bulgarije tot 2.704 euro in Luxemburg. In de hoogste categorie zitten Luxemburg, Ierland, Duitsland, Nederland, België en Frankrijk; allemaal landen waar het minimumloon boven de 1.800 euro per maand ligt. Nederland hoort daarbij, met een bruto minimumloon van 2.295 euro, net onder Duitsland (2.343 euro) en Ierland (2.391 euro), maar samen vormen deze Noordwest‑Europese landen de kopgroep van Europa.

Wie alleen naar eurobedragen kijkt, kan dus eenvoudig zeggen: Luxemburg is het land waar minimumverdieners het meeste krijgen, gevolgd door Ierland, Duitsland en Nederland. Aan de andere kant van het spectrum staan landen als Bulgarije, Letland en Roemenië, waar de maandelijkse minimumlonen ruim onder de 1.000 euro liggen. Het verschil tussen hoogste en laagste minimumloon is daarmee meer dan een factor vier: 2.704 euro tegenover 620 euro.

Land Bruto minimumloon p/mnd (€) Luxemburg 2.704 Ierland 2.391 Duitsland 2.343 Nederland 2.295 België 2.112 Frankrijk 1.823 Spanje 1.381 Slovenië 1.278 Cyprus 1.088 Polen 1.139 Litouwen 1.153 Griekenland 1.027 Portugal 1.073 Kroatië 1.050 Malta 994 Tsjechië 924 Slowakije 915 Estland 886 Hongarije 838 Roemenië 795 Letland 780 Bulgarije 620

Koopkracht: Duitsland als verrassende nummer één

Bruto lonen vertellen niet het hele verhaal, want het maakt uit hoe duur het leven is in een land. Een mandje boodschappen, een huurwoning of een restaurantbezoek kost in Luxemburg of Ierland aanzienlijk meer dan in bijvoorbeeld Polen of Roemenië. Daarom rekent Eurostat lonen om naar koopkracht met PPS, een eenheid die corrigeert voor prijsniveau, zodat een PPS‑bedrag in ieder land ongeveer dezelfde hoeveelheid goederen en diensten vertegenwoordigt.

In die koopkrachtranglijst verschuift de top. Recente PPS‑berekeningen laten zien dat Duitsland, niet Luxemburg, bovenaan staat met een minimumloon dat neerkomt op ongeveer 2.157 PPS per maand. Luxemburg blijft zeer hoog, rond 2.035 PPS, maar verliest de eerste plaats door zijn hoge prijsniveau. Nederland schuift naar een stevige derde positie, met circa 1.937 PPS, gevolgd door België (ongeveer 1.812 PPS) en Ierland (ongeveer 1.653 PPS). Daarmee wordt duidelijk dat minimumverdieners in Duitsland en Nederland – gemeten in wat ze daadwerkelijk kunnen kopen – tot de best beschermde werknemers van Europa behoren.

Land PPS‑minimumloon (ca.) Positie op PPS‑schaal Duitsland 2.157 PPS Luxemburg ±2.035 PPS Nederland ±1.937 PPS België ±1.812 PPS Ierland ±1.653 PPS Frankrijk ±1.620 PPS Spanje ±1.519 PPS Polen ±1.500 PPS

Ook aan de onderkant verkleinen de verschillen. Waar de bruto bedragen een factor vier uiteenlopen, liggen de PPS‑minimumlonen tussen grofweg 886 PPS per maand (Estland) en iets boven de 2.100 PPS (Duitsland). Dat is nog steeds fors, maar de kloof in reële levensstandaard is kleiner dan de ruwe eurobedragen doen vermoeden.

Het Poolse voorbeeld: weinig euro’s, redelijk leven

Een illustratief voorbeeld is Polen. Daar bedraagt het wettelijke minimumloon bruto 1.139 euro per maand, fors minder dan in Nederland of Duitsland. Tegelijk liggen de prijzen voor basisgoederen en diensten beduidend lager dan in Noordwest‑Europa. Omgerekend naar PPS komt het Poolse minimumloon uit rond 1.500 PPS, waarmee een werknemer in Polen ongeveer hetzelfde assortiment dagelijkse uitgaven kan doen als een werknemer in duurdere landen met een beduidend hoger bruto minimumloon.

Dat verklaart waarom sommige Midden‑ en Oost‑Europese landen in de koopkrachtranglijst minder ver achterblijven dan de brute eurovergelijking suggereert. Voor migratie‑ en integratiedebatten in Europa is dat een belangrijk detail: een “laag” loon in euro’s betekent niet automatisch dat de levensstandaard dramatisch níéuw is, zolang het prijsniveau ook laag blijft.

Politieke context: naar toereikende minimumlonen

De discussie over welk land het “hoogste minimumloon” heeft raakt direct aan een bredere Europese beweging richting toereikende minimumlonen. In 2022 stelde de EU een richtlijn vast die lidstaten oproept hun minimumloonniveau te toetsen aan onder meer 60% van het mediane loon, om te voorkomen dat minimumlonen ver onder de middenlonen liggen. Nederland heeft die richtlijn inmiddels in nationale wetgeving verwerkt, waardoor het minimumloon bij toekomstige verhogingen explicieter wordt gekoppeld aan het loonniveau in de rest van de economie.

Voor landen met zeer lage minimumlonen, zoals Bulgarije of Letland, betekent dit een politieke druk om hun loonbodem geleidelijk op te krikken, zeker nu koopkrachtverlies door inflatie en energieprijzen het dagelijks leven van lage inkomens extra onder druk zet. Tegelijk waarschuwen werkgevers in hoog‑loonlanden voor concurrentie‑effecten en mogelijke druk op werkgelegenheid, wat de discussie over “het hoogste minimumloon” tot een klassiek spanningsveld tussen sociale bescherming en economische concurrentiekracht maakt.