Nederland staat in de mondiale top 5 van hoogste lonen – en dat is minder goed nieuws dan het lijkt

Op de wereldranglijst van hoogste gemiddelde lonen staat Nederland vijfde. Klinkt als een felicitatie. Tot je kijkt naar wat er in vijftien jaar met dat Nederlandse loon is gebeurd: niets. Sterker nog, het is gezakt.

De top 10 van 2025

De ranglijst gaat over gemiddelde jaarlonen van voltijdwerknemers, omgerekend naar dollars en gecorrigeerd voor het prijspeil per land. Dat laatste is cruciaal: een salaris in Zürich betekent iets anders dan hetzelfde bedrag in Lissabon.

# Land Gemiddeld jaarloon (dollar, koopkrachtgecorrigeerd) 1 IJsland 100.605 2 Luxemburg 98.530 3 Zwitserland 92.285 4 Verenigde Staten 86.977 5 Nederland 80.136 6 België 80.009 7 Oostenrijk 78.301 8 Denemarken 78.090 9 Duitsland 76.285 10 Noorwegen 73.462

Acht van de tien zijn Europees. Nederland houdt België met een verschil van nog geen 130 dollar net achter zich – binnen zo'n ranglijst is dat een fotofinish, geen voorsprong.

Nederland verdiende in 2010 meer dan nu. Het is het enige land in de kopgroep waarvoor dat geldt.

Ons loon staat al vijftien jaar stil

In 2010 kwam het Nederlandse gemiddelde jaarloon, in hetzelfde koopkrachtgecorrigeerde geld, uit op 81.996 dollar. In 2020 op 81.772 dollar. En in 2025 op 80.136 dollar. Vijftien jaar arbeid, en de gemiddelde werknemer ging er reëel iets op achteruit.

Vergelijk dat met de kopgroep. Noorwegen ging van 60.442 naar 73.462 dollar, IJsland van 66.441 naar 100.605 dollar, Duitsland van 65.869 naar 76.285 dollar. Nederland is het enige land in de top tien dat sinds 2010 achteruit is gegaan.

De loongolf haalde alleen de inflatie bij

De hoge loonstijgingen van de afgelopen jaren voelden als een doorbraak. De cao-lonen stegen in 2025 met 5,0 procent, na 6,5 procent in 2024. Maar gecorrigeerd voor inflatie bleef er in 2025 1,6 procent over. Over de hele periode 2020–2025 stegen de cao-lonen met 25,1 procent en de consumentenprijzen met 25,0 procent. Een tiende procentpunt in vijf jaar.

Vijf jaar loononderhandelen, 25 procent loonsverhoging, en precies niets aan koopkracht overgehouden.

Waarom je overal een ander lijstje ziet

Wie googelt, vindt Nederland op plek 5, 7, 9 én 14. Dat komt niet door slechte cijfers maar door verschillende meetlatten:

Bruto of netto – bij netto maandsalarissen tegen actuele wisselkoersen zakt Nederland naar de negende plek, met onze relatief hoge belastingdruk als verklaring.

– bij netto maandsalarissen tegen actuele wisselkoersen zakt Nederland naar de negende plek, met onze relatief hoge belastingdruk als verklaring. Wel of niet gecorrigeerd voor prijspeil – zonder correctie schuiven dure landen als Zwitserland verder omhoog.

– zonder correctie schuiven dure landen als Zwitserland verder omhoog. Welke landen meedoen – neem je ministaten als Monaco, Bermuda en Qatar mee, dan valt Nederland richting plek 14.

– neem je ministaten als Monaco, Bermuda en Qatar mee, dan valt Nederland richting plek 14. Gemiddelde of mediaan – topinkomens trekken een gemiddelde omhoog; de helft van de werknemers zit eronder.

Staat Nederland in de top tien? Ja. De interessantere vraag is waarom een land met een top-5-loon een werknemer heeft die er in vijftien jaar niets bij kreeg.

De OESO-lijst De ranglijst gebruikt gemiddelde jaarlonen van de OESO voor voltijdwerknemers in de hele economie, in constante prijzen van 2025 en omgerekend via koopkrachtpariteit. Nederlandse cijfers over cao-lonen en inflatie komen van het CBS. Het gemiddelde brutojaarloon van alle Nederlandse werknemers, dus inclusief deeltijders, lag in 2024 op 45 duizend euro.

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