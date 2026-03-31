Deze vorm van beweging zorgt ervoor dat je écht beter slaapt

Tot wel de helft van de Nederlanders slaapt regelmatig slecht en een op de tien heeft chronische slaapproblemen. Niet gek dus dat elk mogelijk middeltje direct wordt geprobeerd. Onderzoekers hebben nu iets eenvoudigs ontdekt dat soelaas biedt: yoga.

De studie van Harbin Sport University bundelde gegevens van 30 onderzoeken met ruim 2.500 deelnemers wereldwijd die kampten met slaapproblemen. De uitkomst is opvallend: intensieve yoga – minder dan 30 minuten per sessie, twee keer per week – bleek effectiever dan wandelen, krachttraining of andere bewegingsvormen.

Wandelen eindigde als tweede beste optie, gevolgd door krachttraining. De eerste verbeteringen in slaapkwaliteit werden vaak al zichtbaar na acht tot tien weken.

De resultaten wijken deels af van een eerdere analyse uit 2023, waarin juist matig intensieve aerobe training als beste aanpak werd gezien. Toch bleek ook toen al dat yoga opvallend goed scoorde.

Combi van inspanning en ademhalingstechnieken

Waarom yoga zo effectief is, blijft onderwerp van discussie. De onderzoekers wijzen op meerdere mogelijke verklaringen. Zo combineert yoga fysieke inspanning met ademhalingstechnieken, die het parasympathische zenuwstelsel activeren, het systeem dat zorgt voor rust en herstel.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat yoga invloed heeft op hersengolven, wat diepere slaap kan bevorderen. Tegelijk benadrukken wetenschappers dat voorzichtigheid geboden is: het aantal studies is beperkt en de onderzochte groepen verschillen sterk. Een kanttekening is ook dat niet iedereen op dezelfde manier reageert op beweging. Wat voor de een werkt, hoeft niet automatisch voor de ander te gelden.

Opvallend is dat ook andere rustige bewegingsvormen effect hebben. Een tweede studie uit 2025 laat zien dat tai chi op lange termijn vergelijkbare resultaten kan opleveren als cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid.

Ook tai chi helpt

Hoewel therapie aanvankelijk sneller werkt, blijkt tai chi na verloop van tijd een inhaalslag te maken. Na vijftien maanden waren de verbeteringen in slaap, mentale gezondheid en levenskwaliteit vergelijkbaar. De verklaring ligt mogelijk in de toegankelijkheid: oefeningen zoals yoga en tai chi zijn laagdrempelig en eenvoudig vol te houden.

De conclusie: wie beter wil slapen, hoeft niet per se naar zware workouts te grijpen. Een paar keer per week intensief bewegen op de yogamat kan al een wereld van verschil maken.