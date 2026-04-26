Minister Hongkong: beursgangen leveren dit jaar al miljarden op

door anp
zondag, 26 april 2026 om 10:34
HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - Beursintroducties in Hongkong hebben dit jaar al meer dan 140 miljard Hongkongse dollar (ongeveer 15,2 miljard euro) opgebracht. Dat meldt minister van Financiën Paul Chan van de speciale administratieve regio van de Volksrepubliek China in zijn blog. Daarmee behoudt Hongkong volgens hem zijn positie als belangrijkste bestemming ter wereld voor een beursgang.
Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume op de Hongkongse aandelenmarkt heeft sinds vorige maand de 280 miljard Hongkongse dollar overschreden, aldus Chan. De markt voor beursgangen in Hongkong levert flinke winsten op voor investeringsbanken.
De toename in activiteit zou wel hebben geleid tot strenger toezicht. Ingewijden zeggen tegen persbureau Bloomberg dat Beijing bepaalde Chinese bedrijven die in het buitenland zijn opgericht, beperkingen oplegt bij het nastreven van een beursnotering in Hongkong. De minister van Hongkong heeft eerder gezegd dat het de prioriteit van de regering is om te zorgen voor een stabiele toevoer voor de Hongkongse aandelenmarkt.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2137565605

Wat is het verschil tussen friet en airfryer friet?

184070491_m

Dit zinnetje doet meer kwaad dan goed: zo leer je het af

afbeelding

Wilders en Europees radicaal-rechts dumpen Trump

shutterstock_2142221927

Je ging in het buitenland wonen, maar dat viel tegen. Maar terug naar Nederland gaat ook niet zomaar.

p0ngnd97

Video: Was het een moordaanslag? Donald Trump geëvacueerd tijdens Correspondents’ Dinner

generated-image

Van junkfood word je binnen anderhalve week dommer

