Minister Hongkong: beursgangen leveren dit jaar al miljarden op

HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - Beursintroducties in Hongkong hebben dit jaar al meer dan 140 miljard Hongkongse dollar (ongeveer 15,2 miljard euro) opgebracht. Dat meldt minister van Financiën Paul Chan van de speciale administratieve regio van de Volksrepubliek China in zijn blog. Daarmee behoudt Hongkong volgens hem zijn positie als belangrijkste bestemming ter wereld voor een beursgang.

Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume op de Hongkongse aandelenmarkt heeft sinds vorige maand de 280 miljard Hongkongse dollar overschreden, aldus Chan. De markt voor beursgangen in Hongkong levert flinke winsten op voor investeringsbanken.

De toename in activiteit zou wel hebben geleid tot strenger toezicht. Ingewijden zeggen tegen persbureau Bloomberg dat Beijing bepaalde Chinese bedrijven die in het buitenland zijn opgericht, beperkingen oplegt bij het nastreven van een beursnotering in Hongkong. De minister van Hongkong heeft eerder gezegd dat het de prioriteit van de regering is om te zorgen voor een stabiele toevoer voor de Hongkongse aandelenmarkt.