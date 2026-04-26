Koningsdag 2026 in Amsterdam: 10 tips om er een topdag van te maken

Samenleving
door Dirk Kruin
zondag, 26 april 2026 om 11:04
Morgen viert Amsterdam opnieuw Koningsdag, en de hoofdstad verandert traditiegetrouw in één groot openluchtfeest. Het is fantastisch als je ervan houdt.
Tegelijkertijd waarschuwt de gemeente al jaren voor de extreme drukte: in 2025 werd het zelfs "onbeheersbaar" voor de ambulancedienst, reden voor burgemeester Halsema om dit jaar strengere regels in te voeren. Met deze 10 tips ga je goed voorbereid de stad in en haal je er het meeste uit.

De 10 tips

1. Begin op tijd — heel vroeg

De vrijmarkt start officieel om 06:00 uur en de beste plekken (en de mooiste vondsten) zijn vaak al voor het middaguur weg, aldus I amsterdam. Wie écht wil scoren, zet de wekker en is rond 7:00 al in het Vondelpark of de Jordaan.

2. Laat de auto thuis — kom met de trein of fiets

Het centrum is grotendeels autovrij, parkeergarages binnen de ring zijn dicht en er rijden geen trams of bussen door het centrum. Pak de trein naar Centraal of Amsterdam Zuid, of stap op de fiets. Check vooraf 9292.nl of NS.nl, want het ov-aanbod is beperkt.

3. Kies bewust je vrijmarkt

Niet elke vrijmarkt heeft dezelfde sfeer:
  • Vondelpark — dé klassieker, vooral kindervrijmarkt en muziek
  • Jordaan & Apollolaan — gezellige mix van kramen, straatmuziek en eten
  • Beethovenstraat & Rivierenbuurt — kwalitatief goede tweedehandsspullen
  • Amstelveld, Noorderpark, Westerpark, Artisplein — kindervrijmarktgebieden, wat rustiger

4. Kies één festival aan de rand van de stad

De gemeente verplaatst grote evenementen bewust naar de randen om het centrum te ontlasten. Festivals daar mogen in 2026 zelfs tot 22:00 uur doorgaan. Populaire opties:
  • Kingsland in het Olympisch Stadion (Frenna, Ronnie Flex, Boef)
  • Kingsday in de RAI (Joris Voorn, Reinier Zonneveld — techno)
  • Loveland of Free Your Mind voor housefans
Koop tickets vooraf, want aan de deur is bijna niets meer te krijgen.

5. Houd rekening met de nieuwe bootregels

Wie het water op wil: de 12+1-regel is terug van weggeweest. Maximaal twaalf personen plus een schipper per boot, geen uitzonderingen meer. Boek vroeg, want vergunde rondvaarten zijn snel uitverkocht.

6. Neem cash mee — kleingeld is koning

Veel kraampjes en straatverkopers nemen geen pin of creditcard aan, en kunnen geen grote biljetten wisselen. Pin de avond ervoor en stop wat muntgeld en briefjes van 5 en 10 in een binnenzak.

7. Mijd de hotspots als de drukte je tegenstaat

De gemeente roept zelfs op om wegblijven van het centrum te overwegen als je van rust houdt. Alternatieven binnen Amsterdam: Noord (NDSM, Noorderpark), Watergraafsmeer (Bredeweg Festival met straattheater) of Westerpark. Of pak de trein naar Zaandam, Haarlem of zelfs de Keukenhof — vaak juist rustiger op deze dag.

8. Eet en drink slim

Houd één alcoholisch drankje tegelijk vast (meer mag niet op straat), drink tussendoor water en eet stevig. Supermarkten zijn open, en op straat zijn overal broodjes haring, tosti's en oranje tompoucen te krijgen. Op stations, in trams en bussen is alcohol verboden — finish je biertje vóór je instapt.

9. Kleed je in oranje, maar slim

Oranje is verplicht (gevoel), maar denk ook aan:
  • Comfortabele schoenen — je loopt al snel 15+ km
  • Laagjes, want het Amsterdamse aprilweer wisselt razendsnel
  • Een kleine rugzak met water, powerbank en regenjas
  • Géén dure spullen of grote tassen — het is druk en zakkenrollers zijn actief

10. Heb een plan B (en weet wanneer je naar huis gaat)

De drukte piekt tussen 14:00 en 18:00 uur. Spreek vooraf een verzamelpunt af voor als je elkaar kwijtraakt (mobiel netwerk valt vaak weg), check waar de afzettingen zijn via de kaart van de gemeente en bedenk hoe je terug naar huis komt vóórdat je vertrekt. Een rustige afsluiter? Een terrasje in Oost of Noord, ver weg van de massa.

Lees ook

Drie demonstraties aangemeld rond Koningsdag in DokkumDrie demonstraties aangemeld rond Koningsdag in Dokkum
Nieuwe aanpak voor Koningsdag in Amsterdam, 'beter beheersbaar'Nieuwe aanpak voor Koningsdag in Amsterdam, 'beter beheersbaar'
Parool zag: Vrouwen schopten verdachte verkrachting op Koningsdag van slachtoffer afParool zag: Vrouwen schopten verdachte verkrachting op Koningsdag van slachtoffer af
Tweetal gefilmd tijdens seks Koningsdag Amsterdam kent elkaarTweetal gefilmd tijdens seks Koningsdag Amsterdam kent elkaar
Wat is het verschil tussen friet en airfryer friet?

Dit zinnetje doet meer kwaad dan goed: zo leer je het af

Wilders en Europees radicaal-rechts dumpen Trump

Je ging in het buitenland wonen, maar dat viel tegen. Maar terug naar Nederland gaat ook niet zomaar.

Video: Was het een moordaanslag? Donald Trump geëvacueerd tijdens Correspondents’ Dinner

Van junkfood word je binnen anderhalve week dommer

