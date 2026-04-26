Koningsdag 2026 in Amsterdam: 10 tips om er een topdag van te maken

Morgen viert Amsterdam opnieuw Koningsdag, en de hoofdstad verandert traditiegetrouw in één groot openluchtfeest. Het is fantastisch als je ervan houdt.

Tegelijkertijd waarschuwt de gemeente al jaren voor de extreme drukte: in 2025 werd het zelfs "onbeheersbaar" voor de ambulancedienst, reden voor burgemeester Halsema om dit jaar strengere regels in te voeren. Met deze 10 tips ga je goed voorbereid de stad in en haal je er het meeste uit.

De 10 tips

1. Begin op tijd — heel vroeg

De vrijmarkt start officieel om 06:00 uur en de beste plekken (en de mooiste vondsten) zijn vaak al voor het middaguur weg, aldus I amsterdam. Wie écht wil scoren, zet de wekker en is rond 7:00 al in het Vondelpark of de Jordaan.

2. Laat de auto thuis — kom met de trein of fiets

Het centrum is grotendeels autovrij, parkeergarages binnen de ring zijn dicht en er rijden geen trams of bussen door het centrum. Pak de trein naar Centraal of Amsterdam Zuid, of stap op de fiets. Check vooraf 9292.nl of NS.nl , want het ov-aanbod is beperkt.

3. Kies bewust je vrijmarkt

Niet elke vrijmarkt heeft dezelfde sfeer:

Vondelpark — dé klassieker, vooral kindervrijmarkt en muziek

Jordaan & Apollolaan — gezellige mix van kramen, straatmuziek en eten

Beethovenstraat & Rivierenbuurt — kwalitatief goede tweedehandsspullen

Amstelveld, Noorderpark, Westerpark, Artisplein — kindervrijmarktgebieden, wat rustiger

4. Kies één festival aan de rand van de stad

De gemeente verplaatst grote evenementen bewust naar de randen om het centrum te ontlasten. Festivals daar mogen in 2026 zelfs tot 22:00 uur doorgaan. Populaire opties:

Kingsland in het Olympisch Stadion (Frenna, Ronnie Flex, Boef)

Kingsday in de RAI (Joris Voorn, Reinier Zonneveld — techno)

Loveland of Free Your Mind voor housefans

Koop tickets vooraf, want aan de deur is bijna niets meer te krijgen.

5. Houd rekening met de nieuwe bootregels

Wie het water op wil: de 12+1-regel is terug van weggeweest. Maximaal twaalf personen plus een schipper per boot, geen uitzonderingen meer. Boek vroeg, want vergunde rondvaarten zijn snel uitverkocht.

6. Neem cash mee — kleingeld is koning

Veel kraampjes en straatverkopers nemen geen pin of creditcard aan, en kunnen geen grote biljetten wisselen. Pin de avond ervoor en stop wat muntgeld en briefjes van 5 en 10 in een binnenzak.

7. Mijd de hotspots als de drukte je tegenstaat

De gemeente roept zelfs op om wegblijven van het centrum te overwegen als je van rust houdt. Alternatieven binnen Amsterdam: Noord (NDSM, Noorderpark), Watergraafsmeer (Bredeweg Festival met straattheater) of Westerpark. Of pak de trein naar Zaandam, Haarlem of zelfs de Keukenhof — vaak juist rustiger op deze dag.

8. Eet en drink slim

Houd één alcoholisch drankje tegelijk vast (meer mag niet op straat), drink tussendoor water en eet stevig. Supermarkten zijn open, en op straat zijn overal broodjes haring, tosti's en oranje tompoucen te krijgen. Op stations, in trams en bussen is alcohol verboden — finish je biertje vóór je instapt.

9. Kleed je in oranje, maar slim

Oranje is verplicht (gevoel), maar denk ook aan:

Comfortabele schoenen — je loopt al snel 15+ km

Laagjes, want het Amsterdamse aprilweer wisselt razendsnel

Een kleine rugzak met water, powerbank en regenjas

Géén dure spullen of grote tassen — het is druk en zakkenrollers zijn actief

10. Heb een plan B (en weet wanneer je naar huis gaat)