Minister VS verwacht spoedig nieuw handelsoverleg met China

GENÈVE (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent verwacht dat binnen enkele weken nieuwe handelsgesprekken met China zullen plaatsvinden. Dat zei hij in een interview met zakenzender CNBC. Afgelopen weekend spraken de Verenigde Staten en China in het Zwitserse Genève al een forse tijdelijke verlaging af van de wederzijdse importheffingen.

Volgens Bessent zou bij nieuwe overleggen gesproken moeten worden over een meer gedetailleerde handelsovereenkomst tussen de VS en China. Wanneer en waar die gesprekken moeten plaatsvinden, liet hij in het midden.

Bessent herhaalde ook dat Washington niet streeft naar een volledige loskoppeling van de Amerikaanse economie van China. Ook zei hij dat de regering van president Donald Trump de Amerikaanse chip- en staalindustrie zal beschermen.