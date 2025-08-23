ECONOMIE
Ministerie neemt juridische stappen tegen bouwers HSL-Zuid

Economie
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 14:00
anp230825085 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vergoeding van het consortium dat de viaducten op de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam heeft gebouwd. Er zijn ontwerpfouten gemaakt bij de viaducten waardoor treinen op de HSL-Zuid hier met beperkte snelheid moeten rijden. Het ministerie heeft recent juridische stappen genomen tegen het consortium, schrijft demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen aan de Tweede Kamer.
"Daardoor wordt beoogd te voorkomen dat de aanzienlijke kosten die bij het herstel van de geconstateerde gebreken aan de HSL-Zuid komen kijken, uiteindelijk voor rekening van de belastingbetaler komen", aldus de bewindsman. De tien viaducten op het traject moeten hersteld worden en dat kan volgens een schatting wel zo'n half miljard euro kosten. De herstelwerkzaamheden gaan nog jaren duren, voorspelde topman John Voppen van spoorbeheerder ProRail begin dit jaar.
Aartsen wil binnenkort in gesprek met de bouwbedrijven van het consortium over het herstel. "Ik vertrouw er vooralsnog op dat het bouwconsortium de ernst van de situatie onderkent en bereid is tot medewerking."
