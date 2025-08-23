Media: Paramount gaat in november tot 3000 banen schrappen

NEW YORK (ANP) - Paramount Global lijkt dit jaar nog meer banen te gaan schrappen bij verschillende onderdelen van het mediaconcern. Onlangs werd al bekend dat het mediaconcern zo'n 2000 werknemers gaat ontslaan, ongeveer 15 procent van het personeel in de Verenigde Staten. Ingewijden melden nu aan verschillende internationale media, waaronder entertainmentwebsite Variety, dat in november naar verwachting tot 3000 banen worden geschrapt.

De maatregel volgt op de afronding van de fusie met productiehuis Skydance Media eerder deze maand. De nieuwe leiding had al openlijk aangegeven na de fusie ruim 2 miljard dollar aan kosten te willen besparen.

Paramount is het moederbedrijf van onder meer de gelijknamige Hollywoodfilmstudio en zit achter tal van grote films en televisiezenders als CBS, MTV en Nickelodeon. Paramount en veel andere mediabedrijven kampen met dalende inkomsten uit kabeltelevisie. Streamingdienst Paramount+ heeft moeite om voet aan de grond te krijgen, schrijft Variety.