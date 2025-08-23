ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: Paramount gaat in november tot 3000 banen schrappen

Economie
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 13:54
anp230825083 1
NEW YORK (ANP) - Paramount Global lijkt dit jaar nog meer banen te gaan schrappen bij verschillende onderdelen van het mediaconcern. Onlangs werd al bekend dat het mediaconcern zo'n 2000 werknemers gaat ontslaan, ongeveer 15 procent van het personeel in de Verenigde Staten. Ingewijden melden nu aan verschillende internationale media, waaronder entertainmentwebsite Variety, dat in november naar verwachting tot 3000 banen worden geschrapt.
De maatregel volgt op de afronding van de fusie met productiehuis Skydance Media eerder deze maand. De nieuwe leiding had al openlijk aangegeven na de fusie ruim 2 miljard dollar aan kosten te willen besparen.
Paramount is het moederbedrijf van onder meer de gelijknamige Hollywoodfilmstudio en zit achter tal van grote films en televisiezenders als CBS, MTV en Nickelodeon. Paramount en veel andere mediabedrijven kampen met dalende inkomsten uit kabeltelevisie. Streamingdienst Paramount+ heeft moeite om voet aan de grond te krijgen, schrijft Variety.
Vorig artikel

Schoof belt met Zelensky na afzeggen bezoek aan Kyiv

Volgend artikel

Ministerie neemt juridische stappen tegen bouwers HSL-Zuid

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

ANP-530625805

Deze vijf Europese bestemmingen zijn perfect voor een lastminutetripje

ANP-347929177

CT-scans veroorzaken mogelijk kanker, vergelijkbaar met risico van alcohol

Bordesfoto-Kabinet-Schoof-1200x711

Het kabinet nog een keer gevallen: alleen VVD en BBB (en Schoof) nog over

ANP-525137814

Wil je liever betekenisvol werk of een hoog salaris? De wetenschap geeft het antwoord

111041609_l

Dit voedsel doet hetzelfde met je hersenen als cocaïne