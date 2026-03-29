ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Parlementsvoorzitter Iran beschuldigt VS van plannen grondaanval

Samenleving
door anp
zondag, 29 maart 2026 om 11:35
TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse parlementsvoorzitter Mohammad Baqer Qalibaf verwijt de Verenigde Staten ondanks diplomatieke inspanningen de inzet van grondtroepen voor te bereiden. "De vijand stuurt openlijk een boodschap van onderhandeling en plant in het geheim een grondaanval", verklaarde Qalibaf volgens Iraanse media. Hij wordt gezien als een potentiële gesprekspartner voor de Amerikanen, nu veel andere regimekopstukken gedood zijn.
De uitspraken volgen op berichten in Amerikaanse media dat het Pentagon voorbereidingen treft voor mogelijke wekenlange grondoperaties in Iran. Onduidelijk is nog wel of president Donald Trump daarmee gaat instemmen. Hij stuurt aan op onderhandelingen, maar dreigt ook met verdere escalatie als diplomatie onvoldoende oplevert.
Nieuwssite Axios schreef afgelopen week dat het Pentagon militaire opties aan het voorbereiden is voor een "laatste mokerslag" tegen Iran. Het kan gaan om het bezetten van eilanden of massale bombardementen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading