Modemerk American Eagle flink hoger op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - American Eagle Outfitters werd donderdag 30 procent meer waard op de aandelenbeurzen in New York. Het kledingbedrijf presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht en werd ook positiever over de resultaten dit jaar. American Eagle heeft naar eigen zeggen veel nieuwe klanten getrokken dankzij de controversiële reclamecampagne met de blonde actrice Sydney Sweeney.

De woordspeling 'Sydney Sweeney has great genes/jeans' in die advertentievideo zorgde voor veel kritiek op sociale media, waarbij de reclameboodschap van American Eagle als fascistisch werd omschreven. Om meer nieuwe klanten te trekken is de retailer ook een samenwerking aangegaan met kledingmerk Tru Kolors van National Football League (NFL)-ster Travis Kelce, de verloofde van popster Taylor Swift.

De algehele stemming op Wall Street was wisselend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 45.170 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 6457 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 21.587 punten.

De S&P 500 en Nasdaq sloten woensdag hoger, dankzij sterke koerswinsten van Google-moederbedrijf Alphabet en iPhone-maker Apple. Alphabet won woensdag ruim 9 procent door het besluit van een Amerikaanse rechter dat Google zijn populaire Chrome-browser niet hoeft te verkopen. Het ministerie van Justitie had een verkoop geëist om het monopolie van Google op de markt voor online zoeken te breken. Het aandeel Alphabet zakte 0,5 procent.

Ook voor Apple was de uitspraak een overwinning. Het techconcern krijgt jaarlijks 20 miljard dollar van Alphabet om Google als standaardzoekmachine op iPhones in te stellen. Apple zakte 0,4 procent, na de winst van bijna 4 procent een dag eerder.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo maakte loonstrookverwerker ADP bekend dat er in het bedrijfsleven in augustus 54.000 banen zijn bijgekomen. Dat was minder dan verwacht. Daarnaast kwam het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering uit op 237.000. Dat was iets meer dan voorzien.

Vrijdag wordt het banenrapport van de overheid over augustus vrijgegeven. Daarin worden ook de overheidsbanen meegenomen. De banengroei speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De verwachting dat de Fed later deze maand begint met het verlagen van de rente is sinds het zwakke banenrapport over juli verder toegenomen en heeft geleid tot nieuwe recordstanden op Wall Street.