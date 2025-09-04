Paus maant Israëlische president tot actie

VATICAANSTAD (ANP) - Paus Leo heeft in zijn ontmoeting met de Israëlische president Isaac Herzog aangedrongen op een snel vervolg van de vredesbesprekingen met de Palestijnen. Die moeten leiden tot "een permanent staakt-het-vuren, de vrijlating van alle gijzelaars en een tweestatenoplossing". Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt.

President Herzog was op uitnodiging in Vaticaanstad om "de tragische situatie in Gaza" te bespreken. Paus Leo verzocht Herzog tevens om "een veilige toegang van humanitaire hulp tot de zwaarst getroffen gebieden in Gaza". Verder wees hij op "de gebeurtenissen op de Westelijke Jordaanoever", waar het geweld is opgelaaid en joodse kolonisten Palestijnse families verjagen.

De paus verzocht uitdrukkelijk om "de legitieme aspiraties van beide volkeren te garanderen". Hij besprak ook hoe een veilige toekomst voor het Palestijnse volk in de regio kan worden verzekerd. Voor de Heilige Stoel is een tweestatenoplossing de "enige uitweg uit de aanhoudende oorlog".