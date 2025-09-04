ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paus maant Israëlische president tot actie

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 15:49
anp040925132 1
VATICAANSTAD (ANP) - Paus Leo heeft in zijn ontmoeting met de Israëlische president Isaac Herzog aangedrongen op een snel vervolg van de vredesbesprekingen met de Palestijnen. Die moeten leiden tot "een permanent staakt-het-vuren, de vrijlating van alle gijzelaars en een tweestatenoplossing". Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt.
President Herzog was op uitnodiging in Vaticaanstad om "de tragische situatie in Gaza" te bespreken. Paus Leo verzocht Herzog tevens om "een veilige toegang van humanitaire hulp tot de zwaarst getroffen gebieden in Gaza". Verder wees hij op "de gebeurtenissen op de Westelijke Jordaanoever", waar het geweld is opgelaaid en joodse kolonisten Palestijnse families verjagen.
De paus verzocht uitdrukkelijk om "de legitieme aspiraties van beide volkeren te garanderen". Hij besprak ook hoe een veilige toekomst voor het Palestijnse volk in de regio kan worden verzekerd. Voor de Heilige Stoel is een tweestatenoplossing de "enige uitweg uit de aanhoudende oorlog".
Vorig artikel

Dodental ongeluk tram Lissabon bijgesteld naar zestien

Volgend artikel

Modemerk American Eagle flink hoger op Wall Street na resultaten

POPULAIR NIEUWS

102204249_m

Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

3200x1800a (1)

Dankzij vindingrijk Oekraine is er benzine tekort in oliestaat Ruslands

ANP-534802005

Peilingen: Het kabinet-Bontenbal komt steeds dichterbij

ANP-534848646

XI Jinping pakt de macht af van het westen. Het westen, wij, zijn op de terugweg.

FiatScudoachterzijdeopenmetrolstoelop2erij-294x221

Meisje met syndroom van Down uren spoorloos na blunder vervoerder