Modemerk Ralph Lauren overtreft omzet- en winstverwachtingen

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Modemerk Ralph Lauren heeft afgelopen boekjaar meer kleding verkocht, ondanks hogere prijzen. Het bedrijf meldt in zijn jaarupdate zowel meer winst als omzet dan een jaar eerder.

Ralph Lauren zegt te profiteren van lagere katoenprijzen en weinig last te hebben van importheffingen en economische onzekerheid. De luxeretailer boekte een kleine 2 miljard dollar omzet, tegenover 1,7 miljard een jaar eerder. In Azië, met name in China, steeg de verkoop met ruim 30 procent. Ook in Europa (plus 18 procent) en Noord-Amerika (plus 8 procent) verkocht het modemerk meer. De nettowinst kwam uit op 941 miljoen dollar.

Zowel omzet als winst overtrof de verwachting van analisten, waardoor het bedrijf bij opening van de beurs in New York 11 procent meer waard was.

Ralph Lauren is in Nederland onder meer te koop bij eigen winkels in Mall of the Netherlands in Leidschendam en in Amsterdam in de P.C. Hooftstraat. Ook heeft het merk outletwinkels en is het te koop bij de Bijenkorf.