AEX-index scherpt slotrecord iets aan, olieprijzen hoger

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is donderdag licht hoger gesloten, waarmee het slotrecord van een dag eerder iets werd aangescherpt. De chipbedrijven ASML en Besi stonden opnieuw bij de stijgers op het Damrak na de cijfers van AI-chipconcern Nvidia. De olieprijzen gingen omhoog door hernieuwde zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten.

De AEX won 0,1 procent tot 1034,98 punten. ASML en Besi klommen tot 2 procent, na de flinke winsten een dag eerder. ASMI zakte echter licht. Nvidia boekte opnieuw recordresultaten in het afgelopen kwartaal door de aanhoudend grote vraag naar chips voor AI-datacenters. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 85 procent tot 81,6 miljard dollar en Nvidia voorziet verdere groei in het lopende kwartaal.

De MidKap steeg 1,1 procent tot 1058,49 punten. Op de beurzen in Parijs en Frankfurt werden verliezen tot 0,5 procent op de koersenborden gezet. De FTSE 100 in Londen ging licht vooruit.

Olieprijzen

De olieprijzen stegen tot ruim 3 procent, na de stevige daling een dag eerder door hoop op een snel einde van de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en een spoedige heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers. Maar nu stak er toch weer onzekerheid op. Het aandeel Shell daalde wel 0,4 procent in Amsterdam.

Bouwbedrijf Heijmans werd 7,3 procent hoger gezet in de MidKap. Heijmans zei tijdens een beleggersdag voor te lopen bij het realiseren van zijn financiële doelstellingen voor de komende jaren. Volgens Heijmans blijft de vraag naar woningen "onverminderd hoog" door het structurele woningtekort in Nederland en heeft de bouwer volgens topman Ton Hillen "de wind in de rug". Branchegenoot BAM won 2,6 procent.

Alfen

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 was Alfen een uitblinker met een koerswinst van 25 procent. Zakenbank Jefferies zette de laadpalenmaker op de kooplijst en verdubbelde het koersdoel voor het aandeel.

In Milaan ging Stellantis 2 procent omlaag. Het autoconcern gaat zijn investeringen voortaan vooral richten op de vier kernmerken Jeep, Ram, Peugeot en Fiat om de winstgevendheid te verbeteren. Traditionele merken als Chrysler, Alfa Romeo en Opel krijgen daarbij een kleinere rol, aldus Stellantis.