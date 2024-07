Moeder Facebook stelt komst AI-model in EU uit om privacyregels

MENLO PARK (ANP/AFP) - Meta brengt zijn nieuwe model voor toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) later naar de Europese Unie dan andere landen. Het techbedrijf wijt dat aan "onvoorspelbare" regelgeving in het landenblok.

Het moederbedrijf van Facebook en Instagram is verwikkeld in een wedloop met Google en OpenAI om steeds krachtigere AI-modellen te ontwikkelen. Meta is van plan de komende maanden een nieuwe versie van zijn AI-model Llama te introduceren die "multimodaal" is. Dit houdt in dat het model teksten, video's en geluidsfragmenten kan maken en ook opdrachten van gebruikers in die verschillende vormen kan aannemen.

"We brengen binnen de komende maanden een multimodaal Llama-model uit, maar niet in de EU als gevolg van de onvoorspelbare aard van de regelgeving", meldt Meta. Het socialemediabedrijf zegt het vooral lastig te vinden om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming, een reeks regels die voorschrijft hoe bedrijven in de EU met persoonlijke gegevens moeten omgaan.