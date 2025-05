Wat zei Trump precies?

Tijdens een interview met NBC’s “Meet the Press” werd Donald Trump gevraagd of hij als president verplicht is de Amerikaanse grondwet te handhaven, vooral in het licht van zijn plannen voor snelle massadeportaties van migranten. Zijn reactie was opvallend: “Ik weet het niet. Ik ben geen jurist. Ik weet het niet.” Daarmee liet Trump in het midden of hij de grondwettelijke rechten, zoals het recht op een eerlijk proces (due process), voor iedereen in de VS – ook niet-burgers – wil respecteren.