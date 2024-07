Pogacar voorziet vuurwerk in voorlaatste bergrit Tour

BARCELONNETTE (ANP) - Tadej Pogacar voorziet nog spectaculaire dagen in de Tour de France. De rit van vrijdag, van Embrun naar Isola 2000, noemt hij zelfs de koninginnenrit. "We mogen daarom wat verwachten. Niet per se voor het algemeen klassement, maar de strijd om de ritzege zal vuurwerk opleveren", zei de Sloveense geletruidrager in de mixed zone na de achttiende etappe. "Op papier is het de mooiste rit in deze Tour."

Remco Evenepoel, derde in het algemeen klassement achter Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard, denkt ook dat er nog twee mooie bergritten aankomen. Eerder in de week liet Pogacar weten nog wel een aanval van Vingegaard te verwachten. "Zaterdag rijden we zo'n beetje op de thuiswegen van Tadej, dus ik denk eerder dat Visma in de negentiende etappe al iets probeert. Maar vergis je niet. Het is ook niet ver van waar hij woont en Tadej is bovendien op stage geweest in Isola 2000. Het zijn drie cols van bijna een uur. Het is niet te voorspellen wat er gebeurt. Het belooft in ieder geval een spectaculaire tweedaagse te worden", aldus de Belg.

De Tour eindigt zondag met een individuele tijdrit van Monaco naar Nice.