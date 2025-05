Waarom scheren mannen hun oogharen en wimpers af? Malle trend in het kort uitgelegd

Steeds meer mannen delen op sociale media dat ze hun oogharen en/of wimpers afscheren om er “mannelijker” uit te zien. Deze trend is vooral zichtbaar op TikTok en verspreidt zich snel. Het idee komt voort uit de overtuiging dat lange oogharen en wimpers een vrouwelijk kenmerk zijn, iets waar sommige mannen zich ongemakkelijk bij voelen in een tijd waarin traditionele opvattingen over mannelijkheid weer toenemen.