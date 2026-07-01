Moederbedrijf Batavus en Raleigh weer te koop gezet

BONN (ANP) - Fietsfabrikant Accell, bekend van merken als Batavus, Lapierre en Raleigh, is te koop gezet door zijn nieuwe aandeelhouders. Een mogelijke koper is Dutech Holdings, een bedrijf uit Singapore dat ook andere Europese fietsmerken bezit.

Uit een register van de Duitse markttoezichthouder blijkt dat Dutech een melding heeft gedaan om goedkeuring te krijgen voor de "indirecte verwerving van aandelen en zeggenschap over alle activiteiten van de Accell-groep".

Een woordvoerster van Accell zegt dat deze melding bij het Bundeskartellamt een voorlopige stap is. Het bedrijf uit Heerenveen heeft nog geen definitieve overeenkomst gesloten met welke partij dan ook, voegt ze eraan toe.

Accell sloot eerder dit jaar een deal waarbij eigenaar KKR de controle over de fietsfabrikant overdroeg aan schuldeisers, in ruil voor het verlagen van de schulden. Het bedrijf had het al langer financieel moeilijk door de nasleep van de coronapandemie. Fietsen waren tijdens de pandemie erg in trek, maar vervolgens zakte de vraag weer in en drukten onverkochte voorraden op de resultaten.